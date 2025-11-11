Почти всички отбори от Ла Лига разбраха следващите си съперници за Купата на краля

Популярни
  11 ное 2025
Днес беше изтеглен жребият за втория кръг на Купата на краля, като в него се включиха 56 отбора от различните нива на испанския футбол.

В този кръг участие ще вземат 15 от 20-те тима в Ла Лига. Изключение правят отпадналият новак Овиедо, както и Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао заради участието им в минитурнира за Суперкупата на Испания. Те ще се включат в следващия кръг на Купата на Краля, като ще бъдат изтеглени срещу най-нискоразредните измежду всички останали в надпреварата участници. Победителите в двойките от втория кръг на турнира ще станат ясни от изиграването на един мач помежду им, като всички 28 срещи ще се проведат в периода 2-4 декември.

Жребий за втория кръг на Купата на краля:

Оуренсе - Жирона

Португалете - Алавес

Реус - Реал Сосиедад

Сант Андреу - Селта

Атлетико Балеарес - Еспаньол

Ебро - Осасуна

Нумансия - Майорка

Сабадел - Депортиво Ла Коруня

Понтеведра - Ейбар

Расинг Ферол - Уеска

Понферадина - Расинг Сантандер

Мирандес - Спортинг Хихон

Леонеса - Андора

Сарагоса - Бургос

Сиеса - Леванте

Естремадура - Севиля

Кинтанар дел Рей - Елче

Навалкарнеро - Хетафе

Торент - Бетис

Атлетико Антониано - Виляреал

Реал Авила - Райо Валекано

Картахена - Валенсия

Реал Мурсия - Кадис

Гуадалахара - Сеута

Талавера - Малага

Елденсе - Алмерия

Тенерифе - Гранада

Леганес - Албасете

