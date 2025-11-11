Почти всички отбори от Ла Лига разбраха следващите си съперници за Купата на краля

Днес беше изтеглен жребият за втория кръг на Купата на краля, като в него се включиха 56 отбора от различните нива на испанския футбол.
В този кръг участие ще вземат 15 от 20-те тима в Ла Лига. Изключение правят отпадналият новак Овиедо, както и Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао заради участието им в минитурнира за Суперкупата на Испания. Те ще се включат в следващия кръг на Купата на Краля, като ще бъдат изтеглени срещу най-нискоразредните измежду всички останали в надпреварата участници. Победителите в двойките от втория кръг на турнира ще станат ясни от изиграването на един мач помежду им, като всички 28 срещи ще се проведат в периода 2-4 декември.
Жребий за втория кръг на Купата на краля:
Оуренсе - Жирона
Португалете - Алавес
Реус - Реал Сосиедад
Сант Андреу - Селта
Атлетико Балеарес - Еспаньол
Ебро - Осасуна
Нумансия - Майорка
Сабадел - Депортиво Ла Коруня
Понтеведра - Ейбар
Расинг Ферол - Уеска
Понферадина - Расинг Сантандер
Мирандес - Спортинг Хихон
Леонеса - Андора
Сарагоса - Бургос
Сиеса - Леванте
Естремадура - Севиля
Кинтанар дел Рей - Елче
Навалкарнеро - Хетафе
Торент - Бетис
Атлетико Антониано - Виляреал
Реал Авила - Райо Валекано
Картахена - Валенсия
Реал Мурсия - Кадис
Гуадалахара - Сеута
Талавера - Малага
Елденсе - Алмерия
Тенерифе - Гранада
Леганес - Албасете