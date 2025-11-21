Търсят нова дата за финала за Купата на краля

Финалът за Купата на краля в Испания ще се проведе на различна от първоначално обявената дата. Кралската испанска футболна федерация реши да преразгледа определения ден – 25 април на стадион „Ла Картуха“ в Севиля, поради възникнали противоречия и вече търси ново място в календара, съобщава "АС". Основната причина за промяната е съвпадението с два други мащабни местни събития – Априлския панаир в Севиля и Гран при на Испания в MotoGP в Херес.

Правителството предупреди за логистични проблеми, свързани с транспорта, настаняването и сигурността, които биха съпътствали обявената дата. „По време на панаира основните услуги, особено в областта на сигурността, мобилността и транспорта, са подложени на силно напрежение. Съвпадението с друго събитие с голям приток на хора, каквото е финалът за Купата на краля, значително увеличава тези нужди“, заяви в сряда сутринта заместник-представителят на правителството в Севиля Франсиско Тоскано. Кметството на Севиля също смекчи първоначалната си позиция и се отвори към промяна. „Работим в тясно сътрудничество с федерацията и ще бъдат разгледани всички възможности“, потвърди Хуан Буено, говорител на общинската управа. Испанската социалистическа работническа партия също призова за промяна.

В този контекст Испанската федерация анализира ситуацията и възнамерява да договори нова дата с всички заинтересовани страни. Източници от федерацията уверяват, че от миналия вторник, когато стана ясно, че Севиля ще бъде домакин на финала, се работи съвместно с Ла Лига и други футболни фактори за определяне на нов ден в календара. Управителният съвет одобри избора на град Севиля и стадион „Ла Картуха“ за домакин на финала за следващите три издания.

От федерацията обясняват, че календарът на състезанията е бил представен на 30 юни 2025 г., преди да бъде обявен конкурсът за избор на домакин, отворен за различни градове и алтернативи. Припомня се и допълнителното затруднение, произтичащо от провеждането на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г., което допълнително уплътнява календара. Сега се търси нова дата за финала за Купата.