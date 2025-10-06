Изтеглиха жребият за Купата на Испания, Барса, Реал и Атлетико не участваха

Днес бе изтеглен жребият за първия кръг на Купата на краля. В него не участваха четирите участника в своеобразния турнир за Суперкупата на страната, а именно Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао. Тези тимове ще се включат от следващия втори кръг на надпреварата. Част от тегленето на двойките за сблъсъците бяха всички останали тимове от Ла Лига, но така и не се стигна до пряк сблъсък на два тима от най-високото ниво на испанския футбол. Оформените днес общо 56 сблъсъка ще бъдат изиграни съответно на 28, 29 и 30 октомври тази година и всичко ще бъде решено в директни елиминации в една среща.

Атлетико Мадрид ще се изправи срещу слабо познатия Лейда, а Реал Сосиедад ще гостува на Негрейра. Ето и всички останали сблъсъци за първия кръг в Купата на Испания:

Снимки: Gettyimages