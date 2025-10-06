Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Изтеглиха жребият за Купата на Испания, Барса, Реал и Атлетико не участваха

Изтеглиха жребият за Купата на Испания, Барса, Реал и Атлетико не участваха

  • 6 окт 2025 | 17:54
  • 510
  • 0
Изтеглиха жребият за Купата на Испания, Барса, Реал и Атлетико не участваха

Днес бе изтеглен жребият за първия кръг на Купата на краля. В него не участваха четирите участника в своеобразния турнир за Суперкупата на страната, а именно Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао. Тези тимове ще се включат от следващия втори кръг на надпреварата. Част от тегленето на двойките за сблъсъците бяха всички останали тимове от Ла Лига, но така и не се стигна до пряк сблъсък на два тима от най-високото ниво на испанския футбол. Оформените днес общо 56 сблъсъка ще бъдат изиграни съответно на 28, 29 и 30 октомври тази година и всичко ще бъде решено в директни елиминации в една среща.

Атлетико Мадрид ще се изправи срещу слабо познатия Лейда, а Реал Сосиедад ще гостува на Негрейра. Ето и всички останали сблъсъци за първия кръг в Купата на Испания:

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26

Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26

  • 6 окт 2025 | 15:53
  • 1160
  • 1
Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

  • 6 окт 2025 | 15:32
  • 1144
  • 1
Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

  • 6 окт 2025 | 15:23
  • 692
  • 1
Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро

Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро

  • 6 окт 2025 | 15:23
  • 1235
  • 1
Модрич е като на 25 години, а Леао все още не е осъзнал колко е добър, смята бивш играч на Милан

Модрич е като на 25 години, а Леао все още не е осъзнал колко е добър, смята бивш играч на Милан

  • 6 окт 2025 | 15:02
  • 1407
  • 0
Дел Пиеро: Юве спечели точка, но Милан пропусна голяма възможност

Дел Пиеро: Юве спечели точка, но Милан пропусна голяма възможност

  • 6 окт 2025 | 14:25
  • 1020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 5406
  • 18
Локомотив (ГО) 0:0 Фратрия, гостите ще си връщат второто място

Локомотив (ГО) 0:0 Фратрия, гостите ще си връщат второто място

  • 6 окт 2025 | 18:59
  • 332
  • 0
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 5946
  • 9
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 26882
  • 41
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 4462
  • 6
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 18939
  • 11