Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Клубовете от Ла Лига отново без грешка за Купата, единствено Леванте потрепери

Клубовете от Ла Лига отново без грешка за Купата, единствено Леванте потрепери

  • 31 окт 2025 | 01:42
  • 141
  • 0
Клубовете от Ла Лига отново без грешка за Купата, единствено Леванте потрепери

Вторият кръг от турнира за Купата на Краля продължи с нови 13 мача, като това число не се оказа фатално за представителите на елитната Ла Лига, които продължиха към следващата фаза на надпреварата.

Малко по-големи проблеми с прогресирането към третия кръг имаше новакът в Ла Лига Леванте, който в заключителните минути играеше при равенство с Ориуела и трудно стигна до успех с 4:3. Головете за победата отбелязаха Унай Елхесабал (4’), Хосе Луис Моралес (12’, 90’+2’) и Карлос Еспи (49’), а домакините поддържаха интригата чрез Хавиер Солсона (27’ – дузпа), Гонсало Миранда (51’) и резервата Айо (90’).

Еспаньол също изпита известни затруднения. Каталунците направиха най-логичното и поведоха с ранно попадение от дузпа в 3-тата минута на Кике Гарсия, но съвсем скоро в 6-ата Алдо Оне Естеве изравни. Така гостите трябваше да чакат началото на второто полувреме, когато в 46-ата минута Кике Гарсия вкара втория си гол за вечерта и оформи крайния резултат.

Селта Виго свърши с рутина своята работа срещу Пуерто де Вега и спечели пестеливо с 2:0. Головете реализираха 19-годишният Оскар Маркос в 51-вата минута и Дамиан Родригес след точно изпълнена дузпа в 53-тата.

Алавес от своя страна беше безкомпромисен и унижи в гостуването Депортиво Гечо с 7:0. Победата стана факт след хеттрика на Мариано Диас (8’, 28’, 58’), както и с головете на Карлос Висенте (32’, 40’), Диего Морсийо (74’) и Томас Мартинес (80’).

Бетис също беше безкомпромисен и разби Палма дел Рио със 7:1. За андалусийци головете отбелязаха Родриго Рикелме (8’, 86’), Сержи Алтимира (27’), Пабло Гарсия (34’, 52’), Диего Йоренте (73’) и Ез Абде (90’).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

  • 30 окт 2025 | 21:15
  • 859
  • 1
Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

  • 30 окт 2025 | 20:32
  • 1302
  • 0
Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

  • 30 окт 2025 | 20:31
  • 2617
  • 1
Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

  • 30 окт 2025 | 20:06
  • 3753
  • 0
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 8241
  • 6
Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

  • 30 окт 2025 | 19:51
  • 2325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 33312
  • 36
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 74227
  • 87
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

  • 30 окт 2025 | 23:28
  • 1873
  • 0
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 16500
  • 48
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 95918
  • 22
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 8241
  • 6