Клубовете от Ла Лига отново без грешка за Купата, единствено Леванте потрепери

Вторият кръг от турнира за Купата на Краля продължи с нови 13 мача, като това число не се оказа фатално за представителите на елитната Ла Лига, които продължиха към следващата фаза на надпреварата.

Малко по-големи проблеми с прогресирането към третия кръг имаше новакът в Ла Лига Леванте, който в заключителните минути играеше при равенство с Ориуела и трудно стигна до успех с 4:3. Головете за победата отбелязаха Унай Елхесабал (4’), Хосе Луис Моралес (12’, 90’+2’) и Карлос Еспи (49’), а домакините поддържаха интригата чрез Хавиер Солсона (27’ – дузпа), Гонсало Миранда (51’) и резервата Айо (90’).

Еспаньол също изпита известни затруднения. Каталунците направиха най-логичното и поведоха с ранно попадение от дузпа в 3-тата минута на Кике Гарсия, но съвсем скоро в 6-ата Алдо Оне Естеве изравни. Така гостите трябваше да чакат началото на второто полувреме, когато в 46-ата минута Кике Гарсия вкара втория си гол за вечерта и оформи крайния резултат.

Селта Виго свърши с рутина своята работа срещу Пуерто де Вега и спечели пестеливо с 2:0. Головете реализираха 19-годишният Оскар Маркос в 51-вата минута и Дамиан Родригес след точно изпълнена дузпа в 53-тата.

Алавес от своя страна беше безкомпромисен и унижи в гостуването Депортиво Гечо с 7:0. Победата стана факт след хеттрика на Мариано Диас (8’, 28’, 58’), както и с головете на Карлос Висенте (32’, 40’), Диего Морсийо (74’) и Томас Мартинес (80’).

Бетис също беше безкомпромисен и разби Палма дел Рио със 7:1. За андалусийци головете отбелязаха Родриго Рикелме (8’, 86’), Сержи Алтимира (27’), Пабло Гарсия (34’, 52’), Диего Йоренте (73’) и Ез Абде (90’).