  Виляреал и другите представители на Ла Лига не допуснаха изненада за Купата на Краля

  • 30 окт 2025 | 01:55
  • 353
  • 0
Вторият кръг в Купата на Краля продължи с нови 25 срещи. Логично, повечето отбори, които играха и тази вечер, бяха от по-ниските нива на испанската футболна пирамида, а само пет представители на Ла Лига взеха участие.

Елче не допусна изненада и удари Лос Гарес с 4:0. Елитният отбор бе улеснен и от факта, че в заключителните минути игра с човек повече след четвъртия гол на Елиас Фугас в 74-ата минута. Головете за победата отбелязаха Адам Бойар (18’), Мартим Нето (45'+1’), Родриго Мендоса (45'+4’) и Федерико Редондо (76’).

Изразителна победа постигна и Осасуна след 5:0 срещу Сант Жорди. Головете отбелязаха Раул Гарсия (34’ – дузпа, 43’, 62’), Анте Будимир (83’) и Енрике Барха (86’).

Към третия кръг продължи и финалистът в турнира от сезон 2023/2024 – Майорка, който записа пестелив успех с 2:0 срещу Сант Жуст. И двата гола за успеха вкара Абдон Пратс (48', 71’), като островитяните играха с човек повече от 25-ата минута нататък, когато Нечо Фарина получи директен червен картон.

Виляреал не допусна изненада също и записа изразителна победа с 6:0 срещу Сиудад Лусена. Головете за “жълтата подводница” вкараха Тани Олувасей (15', 17', 71’), Илиас Ахомаш (61’), Жорж Микаутадзе (81’) и Санти Камесаня (84’).

Шест гола за победата си отбеляза и Райо Валекано, който надви с 6:1 Юнкос. За мадридчани се разписаха Фран Перес (36’, 38', 41’), Джерард Гумбау (56’), Оскар Трехо (79’) и Серхио Камейо (82’). Аарон Гарсия (26’) пък отбеляза почетния гол за домакините.

