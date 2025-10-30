Виляреал и другите представители на Ла Лига не допуснаха изненада за Купата на Краля

Вторият кръг в Купата на Краля продължи с нови 25 срещи. Логично, повечето отбори, които играха и тази вечер, бяха от по-ниските нива на испанската футболна пирамида, а само пет представители на Ла Лига взеха участие.

Елче не допусна изненада и удари Лос Гарес с 4:0. Елитният отбор бе улеснен и от факта, че в заключителните минути игра с човек повече след четвъртия гол на Елиас Фугас в 74-ата минута. Головете за победата отбелязаха Адам Бойар (18’), Мартим Нето (45'+1’), Родриго Мендоса (45'+4’) и Федерико Редондо (76’).

⏰ ¡Final en el Enrique Roca!



Primera ronda superada, equipo 💪#CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/isFRMrIyjA — Elche Club de Fútbol (@elchecf) October 29, 2025

Изразителна победа постигна и Осасуна след 5:0 срещу Сант Жорди. Головете отбелязаха Раул Гарсия (34’ – дузпа, 43’, 62’), Анте Будимир (83’) и Енрике Барха (86’).

Към третия кръг продължи и финалистът в турнира от сезон 2023/2024 – Майорка, който записа пестелив успех с 2:0 срещу Сант Жуст. И двата гола за успеха вкара Абдон Пратс (48', 71’), като островитяните играха с човек повече от 25-ата минута нататък, когато Нечо Фарина получи директен червен картон.

Виляреал не допусна изненада също и записа изразителна победа с 6:0 срещу Сиудад Лусена. Головете за “жълтата подводница” вкараха Тани Олувасей (15', 17', 71’), Илиас Ахомаш (61’), Жорж Микаутадзе (81’) и Санти Камесаня (84’).

Full-time.



Villarreal go through to the next round of the #CopaDelRey, after beating Ciudad de Lucena 0-6 with goals from Tani Oluwaseyi (3), Ilias Akhomach, Georges Mikautadze and Santi Comesaña. pic.twitter.com/XFr2tvv7bi — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) October 29, 2025

Шест гола за победата си отбеляза и Райо Валекано, който надви с 6:1 Юнкос. За мадридчани се разписаха Фран Перес (36’, 38', 41’), Джерард Гумбау (56’), Оскар Трехо (79’) и Серхио Камейо (82’). Аарон Гарсия (26’) пък отбеляза почетния гол за домакините.

⚡️ ¡FINAL EN VILLA DE YUNCOS!



Aarón (26'), Fran Pérez (36', 38' y 40'), Gumbau (56'), Trejo (78') y Camello (81'), autores de los goles.



🤝 Gracias @CdYuncosoficial por el trato y suerte esta temporada.



Buen regreso a casa a los rayistas desplazados hasta Yuncos 👏 pic.twitter.com/7XBlFjjjkB — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 29, 2025