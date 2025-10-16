Популярни
  2. Железничар (Панчево)
  3. Христо Иванов e на второ място сред българите по игрови минути в Европа

  • 16 окт 2025 | 13:36
  • 421
  • 0

Българският полузащитник Христо Иванов, който играе за сръбския Железничар (Панчево), се превърна във втория българския футболист с най-много изиграни минути в европейските първенства до момента през сезона. 24-годишният халф е неизменен титуляр за сръбския клуб и един от най-важните играчи в състава. От началото на кампанията Иванов е записал пълни 90 минути почти във всеки двубой от Суперлигата на Сърбия, което подчертава неговата физическа издръжливост, стабилност и ключова роля в средата на терена. Статистиката показва, че той е бил на терена в 928 игрови минути. Лидер сред българите в чужбина по този покзател е Милен Желев, който има 1075 минути от началото на сезона в румънското първенство за Оцелул (Галац).

Христо Иванов: В Железничар мисля само за футбол, не ми се тръгваше от Локомотив (Пд)
Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) Христо Иванов впечатлява с отличен баланс между дефанзивни действия и изнасяне на топката, като често е сред най-активните на терена. Сръбските медии вече обръщат внимание на постоянството му, а феновете на Железничар го определят като „моторът на отбора“. В класацията по изиграни минути следват няколко българи, повечето от които и национални състезатели, играещи в различни европейски първенства като - Виктор Попов - 295 минути до момента, Петко Христов 512 минути, Християн Петров - 169, Росен Божинов - 848, Кирил Десподов - 249, Здравко Димитров - 357, Филип Кръстев - 279, Мартин Минчев - 717, Илия Груев - 264 и Станислав Шопов - 644 изиграни минути. Изявите на Иванов са поредното доказателство, че българските играчи могат успешно да се адаптират и да се налагат в конкурентни чужди първенства, когато съчетаят талант с дисциплина и постоянство.

