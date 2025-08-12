Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

Железничар (Панчево) постигна първа победа от началото на сезона в Сърбия. Успехът дойде при гостуването на ИМТ Белград и беше повече от убедителен 4:1. Едно от попаденията за Железничар отбеляза бившият младежки национал на България Силвестър Джаспър, а сред титулярите беше и Христо Иванов.

Именно Иванов изведе Джаспър с хубав диагонален пас в 15-ата минута, а той беше фаулиран в наказателното поле от бранител на ИМТ. Реферът веднага отсъди дузпа, превърната в гол от Сава Петров. Десетина минути по-късно десният бек Абдул Разак Юсиф центрира към Джаспър и той се разписа с гърди.

В 35-ата минута гостите направиха преднината си още по-комфортна. Йован Милосавлевич получи прекалено много пространство в наказателното поле и със силен удар не остави шансове на вратаря Боян Брач. През второто полувреме гол на ИМТ Белград беше отменен заради засада, а в 72-рата минута Сава Петров още веднъж беше точен от бялата точка. В атаката, довела до дузпата, участие имаше и Христо Иванов.

Домакините все пак стигнаха до почетен гол. Той също падна от дузпа, вкарана от 17-годишния Василие Новичич в 74-тата минута.