Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Бранителите на Ливърпул Конър Брадли и Джереми Фримпонг се приближават до своето завръщане в игра. Мениджърът на мърсисайдци Арне Слот разкри днес, че първият вече е подновил тренировки и трябва да бъде на разположение за двубоя с Лийдс в събота, докато нидерландецът ще започне да тренира през следващата седмица.

Ето както каза Слот на своята пресконференция преди утрешното домакинство срещу Съндърланд:

🚨 Arne Slot: “Hopefully Conor Bradley is available for Leeds”.



“We expect Jeremie Frimpong to be back in training next week. Unfortunately we play a lot of games, so he'll miss a few”. pic.twitter.com/naM46UnyDE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2025

"Да видим как ще се чувстват играчите след тренировката днес. Виртц пропусна почти две седмици тренировки, така че е добре, че натрупа минути, но да видим. Джо Гомес също. Беше окуражаващо да видя Виртц да играе толкова добре. Може би за други хора това е бил първият път, но аз вече съм го виждал да играе много добре за нас. Беше страхотно за Алекс Исак да отбележи първия си гол, но той не можа да играе повече минути, защото ми каза, че има леки крампи. Така че и за него трябва да видим как ще се справи, когато тренира днес.

Не мисля, че Исак, Гомес и Виртц могат в момента да играят три пъти в седмицата по 90 минути. Сега трябва да видим дали могат да започнат в сряда. Иначе и тримата могат да участват и в трите мача.

Конър Брадли вчера за първи път участва в отборната тренировка. Все още не всичко е на 100%, така че не се надявайте да се върне твърде бързо. Но хубавото е, че той вече изпълнява определени неща с групата. Очакваме същото с Джереми следващата седмица, така че двамата ще се завърнат, но за съжаление играем много мачове... така че Джереми, ако тренира с нас следващата седмица, ще пропусне още три двубоя, например. Надявам се Брадли да е на разположение за мача с Лийдс".

🚨🇪🇬 Arne Slot: “Mo Salah will travel for AFCON on December 15”.



“Of course a player is not happy if he's not starting but he was very supportive of his teammates. He's a top professional”. pic.twitter.com/hx5DMcrzoP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2025

Запитан за това как е реагирал Мохамед Салах на решението да бъде оставен на пейката в мача с Уест Хам, нидерландецът отговори:

“Това беше нормална реакция за играч, който е достатъчно добър, за да играе за нас. И това е най-меко казано, защото той досега винаги е бил изключителен за този клуб. Ще бъде такъв и в бъдеще. Не беше щастлив, че не е титуляр, но не беше единственият. Държеше се по начина, който може да се очаква от такъв професионалист като него - той подкрепяше съотборниците си и се държеше наистина добре. Той е толкова дисциплиниран и знае какво да прави, за да остане във форма. Независимо дали играе, или не играе, той винаги ще бъде топ професионалист”.

“В Съндърланд привлякоха много нови играчи и започнаха толкова добре. Гледах мача между Челси и Арсенал, много качествен мач, и бях наясно с факта, че Съндърланд победи Челси на техния стадион и завърши наравно с Арсенал. Това ви показва колко силни трябва да са. Те показаха страхотен манталитет. Стилът, който използват, рисковете, които поемат, всичките 11 играчи работят толкова, толкова усилено, за да постигнат резултат”, добави Слот по отношение на утрешния съперник.