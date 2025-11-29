Какво разкриват допуснатите голове за проблемите в защитата на Ливърпул

Критиката на Арне Слот още преди мача от Шампионската лига срещу ПСВ Айндховен беше ясна: отбраната на Ливърпул е далеч от нивото си от миналата година. Според нидерландския специалист по принцип отборът не играе лошо, но липсва необходимата концентрация и интензивност в ключови моменти.

След последвалата загуба с 1:4 на „Анфийлд“ тази диагноза изглежда още по-сериозна. Ливърпул е запазил суха мрежа само в четири от 20 мача във всички турнири и вече е допуснал 34 гола – толкова, колкото миналата година бяха допуснати до средата на февруари. Тогава в основата на шампионската титла беше организираната и компактна защита. Сега обаче всички елементи изглеждат разпокъсани.

Загубени единоборства и лошо позициониране

Най-очевидният проблем е загубата на единоборства и липсата на агресия в защита. В мача срещу ПСВ Мохамед Салах лесно беше преодолян от Мауро Жуниор, който безпрепятствено напредна. Милош Керкез реагира късно и неправилно на позиционирането на Гуус Тил, което позволи на нидерландския нападател да отбележи свободно. Това не беше единственият случай. Срещу Нотингам Форест Алексис Мак Алистър загуби ключово единоборство в собственото си наказателно поле, а Гакпо не проследи включването на Савона. Всички тези моменти сочат към едно и също: Ливърпул не е достатъчно концентриран, когато трябва да взема бързи решения в защитната третина.

Разпадаща се халфова линия и непоследователна преса

Пресата на отбора също не работи както миналата година. Слот даде по-голяма свобода на полузащитниците, особено на Райън Гравенберх, който по-често се включва напред, вместо да играе дълбоко. Това обаче често оставя средата на терена незащитена. Срещу Челси например, Гакпо прекалено дълго следваше Енцо Фернандес, оставяйки Мак Алистър сам срещу двама противници. Срещу Манчестър Сити няколко пъти изглеждаше, че Ливърпул може да си върне топката под напрежение, но тези половинсекундни забавяния в крайна сметка даваха възможност на противника да развие атаката си.

Конате и проблемът с десния бек

Представянето на Ибрахима Конате е може би най-обезпокоителното. Стабилният и доминиращ защитник от миналата година сега често е несигурен, а след грешките му представянето му видимо се влошава. Спорната отигравания срещу ПСВ и пасивността срещу Борнемут потвърждават това. Ситуацията се влошава допълнително от вълната от контузии на позицията на десния бек. Доминик Собослай и Къртис Джоунс последния път бяха временни решения на този фланг, като първият се включи добре, но вторият, като естествен полузащитник, не усеща толкова добре защитните движения, което доведе до нови пропуснати връщания на топката.

Катастрофални статични положения

Арън Бригс, новият треньор по статични положения, също преминава през труден период: Ливърпул вече е допуснал 10 гола след статични положения, повечето от които от втори топки. Попадението срещу Манчестър Юнайтед или головете, допуснати срещу Кристъл Палас и Манчестър Сити, показват, че играчите не са подготвени за това, което се случва след статичните положения. Липсата на концентрация и острота в тези ситуации често е решаваща.

Обратно към основното

Отборът на Слот страда едновременно от индивидуални грешки, структурни проблеми и загуба на страст в защита. Докато не се върне към дисциплината и физическата форма от миналата година, Ливърпул ще остане уязвим във всеки мач.

Sportal.hu