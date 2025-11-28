От Реал са информирали Ливърпул, че прекратяват интереса си към Конате

Ръководството на Реал Мадрид е информирало официално колегите си в Ливърпул, че прекратява интереса си към централния бранител на мърсисайдци Ибрахима Конате и няма да прави опити да го привлече, информира "Ди Атлетик". Още от миналото лято испанските медии тръбяха, че французинът е приоритетна цел на кралския клуб за следващото лято, като вече дори на "Сантиаго Бернабеу" били получили принципното съгласие на самия играч за свободен трансфер след края на сезона. Междувременно ръководството на английския шампион се опитва да убеди Конате да поднови договора си, който изтича през лятото.

Формата на Ибрахима Конате от началото на сезона обаче е катастрофална, което може да се каже и за цялата защитна линия на Ливърпул.

Реал бе свързван и с двама други централни бранители с изтичащи договори - Марк Геи и Дайо Упамекано. Наскоро обаче излезе информация, че "белите" са се отказали и от капитана на Кристъл Палас, който е считан за сигурно ново попълнение именно на Ливърпул.

