Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след вчерашната загуба

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде пресконференция след вчерашното фиаско срещу ПСВ Айндховен на “Анфийлд”. В брифинга нямаше нищо извънредно, защото той бе планиран да се състои днес, като част от рутинните ангажименти на треньорите преди кръга в Премиър лийг. Мениджърът обаче нямаше как да не обсъди наболелите въпроси за своето бъдеще и формата на отбора, която е най-лошата от 70 години насам.

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Запитан дали вече е говорил със собствениците след вчерашното поражение, Слот отговори:

"Имахме същите разговори, каквито по принцип водим, откакто съм тук. Продължаваме да се борим и се опитваме да се подобрим. Разговорите бяха същите, както през последните 18 месеца. Дали се чувствам предаден от играчите? Не, изобщо не. Въпреки че съм съгласен, че отборът не е на нивото, на което сме свикнали. Мислим, че можем да играем по-добре, отколкото го правим. Фокусът е върху отбора, а не върху отделните играчи.

Не е лесно да се каже какво мога да направя по различен начин. Ако спечелиш, загубиш или завършиш наравно, размишляваш върху решенията, които вземаш през седмицата. Може би го правиш повече, когато загубиш. Опитваме се да намерим отговора, от който се нуждаем, за да спечелим мач. В крайна сметка трябва да продължаваме да се борим заедно. Би било хубаво също така да се възнаграждаваме в моментите, в които играем добре, защото има големи части, когато го правим. Всяка малка грешка или пропуск обаче води до допускане на гол.

Когато работиш в топ клуб, напрежението винаги е голямо, още повече, ако губиш по-често, отколкото в този клуб всички са свикнали. Винаги има напрежение, миналата година беше да спечелим лигата, но сега напрежението е различно. Може би работата ми е по-лесна, защото не е нужно да играя. Трудно е за всеки футболист, когато изоставаме след пет минути, след това играем добре до края на първото полувреме, но допускаме гол след гол през второто. Така че продължаваме да се борим. Това е, което направихме толкова добре миналата година, и това е минимумът, който очакваме за 90 минути.

Всички загуби имат различна история. Според мен играчите продължиха да се борят след 1:2 срещу ПСВ. Но след 1:3, което е частта, която хората помнят, не виждахме бойния дух, който бихме искали да имаме в нашия отбор”, заяви Слот по време на днешната си пресконференция.

Относно новините около състава, ниделандвецът разкри следното: “Алисон тренира с отбора, така че очакваме да бъде готов. Утре е последният ден от рехабилитацията на Флориан Виртц, така че той може да тренира в събота, ако всичко е наред. Юго Екитике днес се възстановяваше, но не очаквам да има голям проблем”.

“Нуно Еспирито Санто оказва влияние върху резултатите на Уест Хам. Той е мениджър, срещу когото е много трудно да се играе. Трудно е да ги победиш сега. Затова трябва да сме готови за истинско предизвикателство. Различно е да се изправиш срещу тях сега в сравнение с преди 3-4 месеца”, добави Слот по отношение на неделното гостуване на Уест Хам.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages