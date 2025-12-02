Популярни
  Лийдс
  2. Лийдс
  Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 06:21
  • 783
  • 0
Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке може да бъде уволнен. Ръководството на клуба вероятно ще предприеме тази стъпка, ако отборът претърпи поражения в предстоящите си двубои срещу Челси и Ливърпул.

Лийдс се намира в тежка серия и допусна четири поредни загуби в Премиър лийг. Като цяло, тимът претърпя пет поражения в последните си шест мача.

В клуба има известно съчувствие към германския специалист, тъй като се смята, че негативните резултати не отразяват напълно представянето на тима в някои от срещите.

Към момента Илия Груев и съотборниците му заемат 18-о място в класирането с актив от 11 точки след изиграни 13 мача.

Снимки: Gettyimages

