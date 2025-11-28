Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 6837
  • 6
Ръководството на Ливърпул може да се обърне към бившия мениджър на отбора Юрген Клоп с молбата германецът да се опита да спаси сезона на тима, в случай че пропадането продължи и се стигне до раздяла с Арне Слот. Теорията за евентуално завръщане на Клоп се лансира от различни източници в последните седмици, а някои от букмейкърите на Острова дори посочиха германеца като фаворит за нов мениджър на Ливърпул. Според “Сън” обаче Клоп може да се завърне евентуално само с идеята да помогне за няколко месеца, след което дългосрочната идея е друга. Изданието твърди, че голямата цел в тази посока е треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике.

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след вчерашната загуба
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след вчерашната загуба

Информацията гласи, че ръководството е готово да изчака Слот до Нова година, за да види дали той ще има капацитета да се справи с кризата. Евентуална нова загуба от Уест Хам в неделя обаче би увеличила напрежението върху нидерландеца неимоверно много.

Самият Слот вчера изглеждаше доста спокоен на своята пресконференция и заяви, че е говорил със собствениците и е сигурен, че те продължават да имат доверие в него.

