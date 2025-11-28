Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да се обърне към бившия мениджър на отбора Юрген Клоп с молбата германецът да се опита да спаси сезона на тима, в случай че пропадането продължи и се стигне до раздяла с Арне Слот. Теорията за евентуално завръщане на Клоп се лансира от различни източници в последните седмици, а някои от букмейкърите на Острова дори посочиха германеца като фаворит за нов мениджър на Ливърпул. Според “Сън” обаче Клоп може да се завърне евентуално само с идеята да помогне за няколко месеца, след което дългосрочната идея е друга. Изданието твърди, че голямата цел в тази посока е треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике.
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след вчерашната загуба
Информацията гласи, че ръководството е готово да изчака Слот до Нова година, за да види дали той ще има капацитета да се справи с кризата. Евентуална нова загуба от Уест Хам в неделя обаче би увеличила напрежението върху нидерландеца неимоверно много.
Самият Слот вчера изглеждаше доста спокоен на своята пресконференция и заяви, че е говорил със собствениците и е сигурен, че те продължават да имат доверие в него.