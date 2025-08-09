Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

Българският полузащитник Ангел Бастунов откри головата си сметка още в първия кръг на португалската втора дивизия, помагайки за успеха на тима му Визела с 2:1 при гостуването на Пасош Ферейра.

Домакините откриха резултата преди почивката в 25-ата минута, когато точен беше Кощиня. Гостите от Визела обаче през второто полувреме влязоха по-добре и 10 минути след подновяването Бастунов изравни. Жота направи още един пробив, след което стреля към вратата на Марафона. Но топката попадна в българския футболист, който изравни с нисък удар с левия крак. Пет минути по-късно гостите нанесоха своя удар, вкарвайки за 2:1. Тио Нтула завърши чудесна комбинация и наказа вратаря на домакините Марафона за втори път.

До края на мача Визела доминираше и пропусна да се поздрави с по-изразителна победа, а Ангел Бастунов остана на терена до 79-ата минута, след което беше заменен от Стефан Обрадович.

За гостите в последните три минути на терена се появи защитникът Андреа Христов, който се присъедини към отбора след два сезона в италианския Козенца.

Домакините продължиха с разочарованията и четири минути преди края останаха 10 на терена, след като Жоао Пинто беше отстранен с червен картон. Роденият през 1999-а година футболист пристигна през миналия сезон във Визела и записа 27 мача и 2 гола. Преди това пък в българското първенство играеше за ЦСКА 1948, Кариана (Ерден) и Ботев (Пловдив).

През миналия сезон тимът на Визела завърши на 3-то място във второто ниво на португалския футбол и пропусна шансовете да се бори за промоция, оставайки на 2 точки от Тондела и на 1 от Алверка.