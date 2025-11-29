Кевин-Принс Боатенг: Ако Меси беше казал "не", нямаше да подпиша с Барселона

Бившият халф на Барселона Кевин-Принс Боатенг заяви, че Лионел Меси е имал последната дума относно трансфера на бившия ганайски национал при каталунците.

„Можех да подпиша с Барселона, но ако Меси беше казал „не“, сделката нямаше да се осъществи. Двамата спортни директори на клуба, единият беше Ерик Абидал, искаха да ме привлекат, президентът ме искаше, както и треньорът, така че казах: „Перфектно, утре подписвам договора“. Но ми казаха, че първо трябва да попитат Меси. Той имаше такава власт. Легнах си с надеждата Меси да одобри идването ми. Ако беше казал „не“, нямаше да се присъединя към Барселона“, заяви 38-годишният Боатенг пред YouTube канала Unscripted.

Ганайският футболист се присъедини към Барселона от Сасуоло през зимата на 2019 г. под наем. През лятото на същата година халфът напусна каталунския клуб.

