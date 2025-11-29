В Барселона имат позиция, която искат да подсилят през зимата

Спортно-техническото ръководство на Барселона не планира да прави сериозни ходове по време на предстоящия януарски трансферен прозорец, информира местното издание “Спорт”. Каталунците продължават да имат проблеми във финансово отношение, които през лятото поставиха на изпитание сделките около Марк Бернал и Руни Барджи, а на напусналия Иниго Мартинес не бе търсен заместник. Тогава наставникът на тима Ханзи Флик прояви разбиране и се задоволи с поливалентността на Ерик Гарсия, което даваше повече възможности в някои зони.

Въпреки това все пак от “Камп Ноу” ще разгледат различни възможности за евентуално привличане на бранител, най-вече десен защитник. Според вижданията на германския наставник именно това е зоната, която най-спешно трябва да бъде подсилена. В момента в нея действа основно Жул Кунде, а при нужда Ерик Гарсия го заменя, но от “Камп Ноу” определено биха обмислили възможността да привлекат по-качествен футболист на тази позиция. В Барселона се надяват, че и евентуалната раздяла с Марк-Андре тер Стеген би могла да освободи допълнителни финанси, които да спомогнат за евентуална сделка.

