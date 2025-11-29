Стела обясни защо Норис се отказа от финалната атака

Шефът на Макларън Андреа Стела обясни защо Ландо Норис се отказа от последната си бърза обиколка в квалификацията за Гран При на Катар.

„Ландо не излетя от трасето, но в завой №2 беше много близо до това за излезе от пистата, така че трябваше да върне газта и да натисне спирачката, за да не излезе от пистата – обясни Стела. – В този момент обиколката му вече беше провалена. През първия завой мина добре, но този опит не продължи много дълго.“

Стела коментира и подобренията по колите на двамата пилоти на Макларън за днешната квалификация.

„След спринта, както и след квалификацията за спринта вчера видяхме, че има потенциал за подобрения по колата – заяви италианецът. – Колата ни не беше достатъчно стабилна на спиране и мисля, че пилотите и инженерите свършиха добра работа да открият и решат този проблем. Ландо и Оскар използваха това, за да запишат бързи обиколки днес.

„Цял сезон битката между двамата ни пилоти е оспорвана, както и стана и днес, борбата беше за хилядни от секундата. Оскар успя да запише по-добра втора обиколка, а Ландо се отказа от нея, тъй като щеше да излети от пистата. Напълно заслужено първо място за Оскар и се надявам, че утре ще стигнем до добър резултат в състезанието.“

