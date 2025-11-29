Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Няма от какво да се оплаквам

Норис: Няма от какво да се оплаквам

  • 29 ное 2025 | 21:30
  • 520
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис остана втори в квалификацията за Гран При на Катар, след като допусна грешка в последната си бърза обиколка и се отказа от нея.

„В последната обиколка имах недозавиване, върнах газта и трябваше да се откажа – коментира ситуацията Норис. – Срамота е, че стана така, но понякога се случва.

Пиастри: Не сме правили почти никакви промени по колата
Пиастри: Не сме правили почти никакви промени по колата

„Оскар записа добра обиколка, кара много добре, като всъщност кара много добре от началото на уикенда. Няма от какво да се оплаквам, просто не успях да направя последната обиколка и въпреки това ще стартирам втори утре.

„Не знам дали Верстапен и другите ще са заплаха за нас. Първите няколко обиколки дават възможности на всички, но мисля, че след това всичко ще стане много по-спокойно за всички в колоната.“

Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар
Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 15918
  • 15
Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

  • 29 ное 2025 | 17:52
  • 935
  • 2
Верстапен: Засега уикендът е много труден

Верстапен: Засега уикендът е много труден

  • 29 ное 2025 | 17:45
  • 614
  • 0
Ето как Ландо Норис ще стане световен шампион в Гран При на Катар

Ето как Ландо Норис ще стане световен шампион в Гран При на Катар

  • 29 ное 2025 | 17:19
  • 5612
  • 0
Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

  • 29 ное 2025 | 17:09
  • 1025
  • 1
Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен

Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен

  • 29 ное 2025 | 17:00
  • 1731
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 73797
  • 307
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 10871
  • 33
Милан 0:0 Лацио

Милан 0:0 Лацио

  • 29 ное 2025 | 21:50
  • 1500
  • 4
Очаквайте на живо: Палмейрас и Фламенго в спор за четвъртата си Копа Либертадорес

Очаквайте на живо: Палмейрас и Фламенго в спор за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 29 ное 2025 | 21:47
  • 614
  • 0
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 15918
  • 15
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 22427
  • 404