Норис: Няма от какво да се оплаквам

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис остана втори в квалификацията за Гран При на Катар, след като допусна грешка в последната си бърза обиколка и се отказа от нея.

„В последната обиколка имах недозавиване, върнах газта и трябваше да се откажа – коментира ситуацията Норис. – Срамота е, че стана така, но понякога се случва.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri storms to his sixth pole of the season #F1 #QatarGP pic.twitter.com/vwslFfKsH0 — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Пиастри: Не сме правили почти никакви промени по колата

„Оскар записа добра обиколка, кара много добре, като всъщност кара много добре от началото на уикенда. Няма от какво да се оплаквам, просто не успях да направя последната обиколка и въпреки това ще стартирам втори утре.

„Не знам дали Верстапен и другите ще са заплаха за нас. Първите няколко обиколки дават възможности на всички, но мисля, че след това всичко ще стане много по-спокойно за всички в колоната.“

Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Снимки: Gettyimages