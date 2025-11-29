Пиастри: Не сме правили почти никакви промени по колата

Оскар Пиастри спечели квалификацията за Гран При на Катар, а по-рано днес триумфира и в спринта.
„Оставихме колата почти същата, почти никакви промени, през целия уикенд всичко върви страхотно за нас. Ако нещо не е счупено, не го променяй – обясни Пиастри. – Тимът свърши отлична работа.
„Имахме въпроси относно това кои гуми да използваме, тъй като във втората част записах бърза обиколка с използвани гуми, но в третата част обиколката ми с нови сликове беше много добра, така че съм много доволен.
„Утре ще имаме два бокса, така че ще натискаме през цялото време. Състезанието ще е тежко, тежка работа, но пък е невероятно забавно.“
Снимки: Gettyimages