Пиастри: Не сме правили почти никакви промени по колата

Оскар Пиастри спечели квалификацията за Гран При на Катар, а по-рано днес триумфира и в спринта.

„Оставихме колата почти същата, почти никакви промени, през целия уикенд всичко върви страхотно за нас. Ако нещо не е счупено, не го променяй – обясни Пиастри. – Тимът свърши отлична работа.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE IN QATAR!!! 🤩



What a final lap from the Aussie 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KatpdbT0td — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

„Имахме въпроси относно това кои гуми да използваме, тъй като във втората част записах бърза обиколка с използвани гуми, но в третата част обиколката ми с нови сликове беше много добра, така че съм много доволен.

„Утре ще имаме два бокса, така че ще натискаме през цялото време. Състезанието ще е тежко, тежка работа, но пък е невероятно забавно.“

Снимки: Gettyimages