Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

  • 29 ное 2025 | 17:09
  • 382
  • 0
Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

Джордж Ръсел запази второто място в спринта в Катар, въпреки че сравнително рано изпусна Оскар Пиастри напред и нямаше възможност да го атакува с DRS-системата.

„Стана хубаво състезание, доволен съм от второто място – обясни след финала пилотът на Мерцедес. – Знаехме, че двете коли на Макларън ще са много бързи тук, но последните две обиколки бяха истинска мъка.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1
Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

„Пистата е много бърза, една от най-забавните за каране и в същото време е брутална спрямо гумите и колите. Радвам се, че стигнах до финала без проблеми.

Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен
Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен
 Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

  • 29 ное 2025 | 13:39
  • 4350
  • 3
Арестуваха бивш пилот от Формула 1

Арестуваха бивш пилот от Формула 1

  • 29 ное 2025 | 12:33
  • 8350
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 29 ное 2025 | 08:52
  • 24434
  • 0
Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

  • 28 ное 2025 | 21:02
  • 2745
  • 1
Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

  • 28 ное 2025 | 20:53
  • 3324
  • 1
Норис: Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля

Норис: Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля

  • 28 ное 2025 | 20:44
  • 2227
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, Питас прониза с майсторско изпълнение домакинската врата, но голът бе отменен

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, Питас прониза с майсторско изпълнение домакинската врата, но голът бе отменен

  • 29 ное 2025 | 17:38
  • 13551
  • 17
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 22208
  • 26
Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

  • 29 ное 2025 | 17:15
  • 3623
  • 15
Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

  • 29 ное 2025 | 16:59
  • 3265
  • 2
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 29573
  • 60
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 18521
  • 7