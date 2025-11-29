Ръсел: Последните обиколки бяха мъка

Джордж Ръсел запази второто място в спринта в Катар, въпреки че сравнително рано изпусна Оскар Пиастри напред и нямаше възможност да го атакува с DRS-системата.

„Стана хубаво състезание, доволен съм от второто място – обясни след финала пилотът на Мерцедес. – Знаехме, че двете коли на Макларън ще са много бързи тук, но последните две обиколки бяха истинска мъка.

„Пистата е много бърза, една от най-забавните за каране и в същото време е брутална спрямо гумите и колите. Радвам се, че стигнах до финала без проблеми.

Снимки: Gettyimages