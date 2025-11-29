Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

Ландо Норис загуби две точки от своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1, след като завърши трети в спринта в Катар, който беше спечелен от неговия съотборник Оскар Пиастри.

Така преди финалните две дълги състезания за сезона британецът води с актив от 396 точки и има преднина от 22 пункта пред Пиастри. Трети на 25 точки зад Норис е Макс Верстапен, който завърши четвърти днес и загуби точка от британеца.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар:

Ландо Норис – 396 точки Оскар Пиастри – 374 Макс Верстапен – 371 Джордж Ръсел – 301 Шарл Леклер – 226 Люис Хамилтън – 152 Андреа Кими Антонели – 140 Алекс Албон – 73 Исак Хаджар – 51 Нико Хюлкенберг – 49 Карлос Сайнц – 49 Фернандо Алонсо – 42 Оливър Беарман – 41 Лиам Лоусън – 36 Естебан Окон – 32 Ланс Строл – 32 Юки Цунода – 32 Пиер Гасли – 22 Гебриел Бортолето – 19 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg