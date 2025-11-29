Ландо Норис загуби две точки от своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1, след като завърши трети в спринта в Катар, който беше спечелен от неговия съотборник Оскар Пиастри.
Така преди финалните две дълги състезания за сезона британецът води с актив от 396 точки и има преднина от 22 пункта пред Пиастри. Трети на 25 точки зад Норис е Макс Верстапен, който завърши четвърти днес и загуби точка от британеца.
Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар:
Ландо Норис – 396 точки
Оскар Пиастри – 374
Макс Верстапен – 371
Джордж Ръсел – 301
Шарл Леклер – 226
Люис Хамилтън – 152
Андреа Кими Антонели – 140
Алекс Албон – 73
Исак Хаджар – 51
Нико Хюлкенберг – 49
Карлос Сайнц – 49
Фернандо Алонсо – 42
Оливър Беарман – 41
Лиам Лоусън – 36
Естебан Окон – 32
Ланс Строл – 32
Юки Цунода – 32
Пиер Гасли – 22
Гебриел Бортолето – 19
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Sportal.bg