  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

  • 29 ное 2025 | 16:52
  • 838
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

Ландо Норис загуби две точки от своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1, след като завърши трети в спринта в Катар, който беше спечелен от неговия съотборник Оскар Пиастри.

Така преди финалните две дълги състезания за сезона британецът води с актив от 396 точки и има преднина от 22 пункта пред Пиастри. Трети на 25 точки зад Норис е Макс Верстапен, който завърши четвърти днес и загуби точка от британеца.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1
Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар:

  1. Ландо Норис – 396 точки

  2. Оскар Пиастри – 374

  3. Макс Верстапен – 371

  4. Джордж Ръсел – 301

  5. Шарл Леклер – 226

  6. Люис Хамилтън – 152

  7. Андреа Кими Антонели – 140

  8. Алекс Албон – 73

  9. Исак Хаджар – 51

  10. Нико Хюлкенберг – 49

  11. Карлос Сайнц – 49

  12. Фернандо Алонсо – 42

  13. Оливър Беарман – 41

  14. Лиам Лоусън – 36

  15. Естебан Окон – 32

  16. Ланс Строл – 32

  17. Юки Цунода – 32

  18. Пиер Гасли – 22

  19. Гебриел Бортолето – 19

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Sportal.bg

