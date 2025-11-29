Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис завърши трети в спринта в Катар, като пред него финишираха Оскар Пиастри и Джордж Ръсел, а Макс Верстапен остана четвърти.

„Всъщност, така и не видах, ме Макс е зад мен – обясни след финала Норис. – Видях само, че Ръсел е пред мен. Опитах се да мина по-напред, като на старта бях много близо до него, закачихме се, но без последствия.

„Не видях какво се случва зад мен. Дълга серия от обиколки, трябваше да натискаме много, така че утре състезанието със сигурност ще е трудно.

„Тук изпреварванията не са лесни, затова и квалификацията ще е много важна.“

Снимки: Gettyimages