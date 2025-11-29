Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Както изглежда, остава само официалното потвърждение, че Желко Обрадович вече не е треньор на Партизан. Основната и непреодолима причина е напълно влошените отношения с поне петима баскетболисти, които напълно са обърнали гръб на треньора и с които той просто не може повече да си сътрудничи, пише Sportal.rs. Отношенията са толкова влошени, че някои играчи открито са говорили против треньора Желко Обрадович, някои дори са заплашвали с напускане, а всичко това се е отразило на отношенията в съблекалнята и на самата игра на Партизан в Евролигата, която е доста лоша. Някои от играчите на няколко пъти са казвали на високопоставени лица в клуба "че не могат повече да си сътрудничат с треньора Обрадович, че комуникацията е станала непоносима и че при тези условия просто не могат да дадат това, което се очаква от тях". Някои дори са искали да обсъдят проблемите си лично с Обрадович, но до това (за щастие или не) не се е стигнало.

От дни в публичното пространство се спекулира кои са тези баскетболисти, гадае се и се наддава, изплуваха и някои (непотвърдени) съобщения от отделни баскетболисти, а сега на всички стана ясно, че очевидно съществува неразбирателство и голям проблем, по-точно непреодолима пропаст между Желко и петима играчи, по-голямата част от които са чужденци. В крайна сметка, поне според наличната до момента информация, това е везната, която е наклонила към това Желко Обрадович да се окаже на изхода на Партизан. Междувременно, спешно заседание на Управителния съвет на КК Партизан беше насрочено за 11:00 часа часа, но беше отложено поради невъзможност на някои членове на УС да присъстват на срещата. По информация на Sportal.rs, срещата е отложена по молба на членове на Управителния съвет, които в момента се намират в чужбина. Те не са могли да пристигнат в Белград до събота сутринта, така че срещата е преместена за началото на следващата седмица. Дотогава Желко Обрадович няма да води отбора на Партизан на тренировки и да подготвя мача срещу Байерн Мюнхен в Евролигата, а това ще правят неговите помощници.

Според Sportal.rs финансите на клуба са стабилни, а заплатите и другите задължения към играчите и треньорския щаб под формата на бонуси са изплащани редовно.

Снимки: Imago

