Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

Оставката на именития специалист Желко Обрадович начело на Партизан е била отхвърлена от ръководството на клуба, по предложение на президента Остоя Мияйлович, като му е дадена безрезервна подкрепа да остане старши треньор, информира местното издание Mozzart Sport.

Шефовете на клуба се събраха днес на извънредно заседание на Изпълнителния съвет по темата за оставката на Обрадович.

Вместо да обсъждат наследника на опитния стратег обаче ръководителите на "черно-белите" ще направят всичко, за да го убедят да остане.

От Партизан потвърдиха намерението си да не позволят на Желко Обрадович да си тръгне от тима.

"Изпълнителният съвет, по предложение на президента Остоя Мияйлович, единодушно реши да не се съгласи с оставката на Желко Обрадович и да му окаже безрезервна подкрепа, с желанието да остане треньор на БК Партизан и да предприеме необходимите стъпки, които биха довели до подобряване на резултатите.

След това решение клубът се свърза с Желко Обрадович и го помоли да преразгледа оставката си, да се откаже от нея и да продължи да работи", се казва в изявление на сръбския клуб.

Снимки: Imago