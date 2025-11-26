Официално: Партизан и Обрадович се разделиха по емоционален начин

От Партизан официално обявиха раздялата си с Желко Обрадович.

Часове след загубата на Партизан от Панатинайкос (91-69) от 13-ия кръг на Евролигата, започнаха да циркулират слухове, че Желко Обрадович е подал оставка от треньорския пост на отбора. Тази новина беше потвърдена от самия клуб, който официално обяви това с писмо от самия баскетболен специалист.

Според колегите от Sportal в Гърция Андреа Тринкиери е начело на списъка за нов старши треньор на сръбския гранд.

Ето какво гласи посланието от Желко Обрадович: Скъпи фенове на Партизан, преди четири години и половина се завърнах в любимия си отбор и започнах да живея най-красивата мечта с вас. Имах желанието и целта нашият Партизан да се присъедини отново към Евролигата след 10 години и всички заедно го постигнахме.

Мачовете на любимия ни отбор се превърнаха в нещо повече от баскетбол, благодарение на вас, които го заслужавате най-много. За съжаление, дойде моментът, в който трябваше да поема отговорност за всички лоши неща, които се случиха този сезон, и да подам своята неотменима оставка.

Бих искал да благодаря на всички хора, които помагаха на нашия отбор през всички тези години, на президента на отбора и на всички членове на Управителния съвет, на всички хора от работния колектив на отбора, както и на всички спонсори. Много съм благодарен на всички играчи, които бяха с нас през тези четири години и половина, на членовете на моя треньорски щаб (многократно съм подчертавал, че са най-добрите, които съм имал) и разбира се, едно голямо благодаря на всички фенове на Партизан!

Благодаря ви за безусловната подкрепа, уважението и любовта, които ми давахте през всички тези години при всяка възможност! Винаги един от вас, вечно благодарен!", написа Обрадович.