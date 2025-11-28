Евролигата отново наказа Партизан, заплашва с още по-драстични санкции

Партизан е изправен пред глоба от 40 000 евро заради инциденти на мача с Фенербахче, съобщи Евролигата. Освен финансовата санкция, клубът от сръбската столица получи и предупреждение за възможно намаляване на капацитета на "Белградска Арена".

Ако нарушението на член 29.1.е от дисциплинарния правилник се повтори на някой от следващите мачове на "черно-белите", капацитетът на залата ще бъде намален с 20 процента за един мач, като определени части от трибуните ще бъдат затворени.

Тази мярка е с условен характер и няма да бъде приложена за предстоящия двубой срещу Байерн Мюнхен, който е насрочен за 4 декември от 20:45 часа. Евролигата взе решението, позовавайки се на член 8 от своя правилник.

Феновете на Партизан посрещнаха Фенербахче с транспарант, на който беше изобразен Милош Обилич, убиващ Мурат в Косовската битка през 1389 година. По този повод реагира мениджърът на баскетболната секция на Фенербахче Джем Чиритчи, а информацията беше публикувана на сайта на клуба.

"Този транспарант вече беше там, когато тренирахме. Подадохме необходимите жалби до местните власти, но въпреки това им позволиха да остане на трибуните. Срещнахме се с отговорните лица след мача и поискахме обяснение. Утре ще подадем нашата жалба до съответните органи, но играчите реагираха най-добре на терена. Надяваме се да ги посрещнем топло и в реванша", каза тогава той.

Снимки: Imago