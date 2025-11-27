Лудост в Сърбия, вижте как феновете на Партизан посрещнаха големия Желко Обрадович!

Новината, че Желко Обрадович е подал оставка като треньор на "черно-белите" след загубата от Панатинайкос, разтърси европейската баскетболна общественост, особено местната. Въпреки това, феновете на Партизан по никакъв начин не се примиряват с това негово решение.

Огромен брой привърженици на шампиона на Сърбия и Адриатика се събраха тази вечер на белградското летище, за да посрещнат най-титулувания европейски треньор на всички времена, който пристигна в Белград от Атина. Хиляди фенове се събраха на летище "Никола Тесла" и отправиха ясно послание към Обрадович – Желко, остани!

Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

Видимо емоционален, легендарният специалист за момент спря пред събралите се фенове и безмълвно изслуша какво имат да му кажат, а след това, поради задръстване, трябваше да напусне летището по заобиколен път, вместо през главния изход.

След него тръгнаха и феновете, които през цялото време му повтаряха да остане в клуба, а той на няколко пъти им отвърна с усмивка на виковете "Желко, остани" и така им вдъхна надежда, че все пак ще приеме молбата им.

