След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан

За утре е насрочено извънредно заседание на Управителния съвет на Партизан, на което ще бъде обявено окончателното решение на Желко Обрадович дали ще се върне на пейката или не, съобщава Sportal.rs.

Повече от два часа продължи срещата на Остоя Михайлович и водещите фигури на клуба с Желко Обрадович, за да се опитат да убедят най-титулувания треньор в Европа да оттегли неотменимата си оставка и да остане начело на Партизан. Срещата започна с встъпително изложение на Остоя Михайлович, който говори повече от 30 минути и изложи причините, поради които всички биха искали Желко да остане на пейката. След това започна разговорът с Желко, който продължи час и половина, посочва Sportal.rs.

По всичко изглежда, че засега опитният специалист не се е съгласил да се върне на пейката. Като основна причина той посочи, че има голямо несъгласие с няколко играчи, до които вече не може да достигне и че този проблем е просто непреодолим. Засега нищо не е официално, но сигналите, които идват от тима, не са обещаващи за феновете на "черно-белите"...

Ясно е, че очевидно съществува неразбирателство и проблем между Обрадович и няколко играчи, предимно чужденци. Ръководството, начело с Остоя Михайлович, дори е предложило на легендарния треньор да смени целия отбор, ако е необходимо, само за да остане на пейката. Въпреки това е трудно да се повярва, че подобно нещо с отбора може да се случи в навечерието на декември, преди всичко поради логистични причини.

Ако Обрадович избере да остане, ще трябва да намери начин да обърне инерцията и да реши проблема с няколко баскетболисти, или просто да даде шанс на младите играчи и да привлече едно или две подкрепления през януари. Проблемът е, че пазарът е изключително оскъден, а играчите, които биха могли да отговарят на критериите за качество, са просто прекалено скъпи, така че е почти невъзможно да бъдат привлечени. Както изглеждат нещата сега, Желко Обрадович е много по-близо до напускане на клуба, отколкото до оставане на пейката.

В същото време стана ясно, че Партизан се разделя със спортния си директор Зоран Савич.

