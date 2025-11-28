7-ият кръг в efbet Супер Волей - нови дербита след доминация на фаворитите в междинния кръг

След убедителните победи в междинния 6-и кръг, в който лидерите в efbet Супер Волей затвърдиха позициите си, предстои още по-интересен 7-и кръг. Повечето мачове се очертават като равностойни, а някои от тях могат да окажат сериозно влияние върху подреждането в горната половина на таблицата.

Дунав с първа победа за сезона

Славия - Левски София (събота, 29 ноември, 17,00 часа, зала "Панайот Пондалов")

Славия идва след оспорван двубой с Дунав (Русе), в който "белите" показаха борбеност, но грешките ги лишиха от шанс за повече. Срещу тях застава тимът на Левски, който не игра в 6-ия кръг заради отложения мач с Локомотив Авиа. "Сините" ще търсят свеж старт и задължителни точки, но Славия традиционно играе силно у дома.

Пирин прегази Берое в Разлог

Локомотив Авиа (Пловдив) - Пирин (Разлог) (събота, 29 ноември, 19,00 часа, зала ПУ "Паисий Хилендарски")

Локомотив е в интересна ситуация след отложения последен двубой. Пирин пък идва след рутинна победа с 3:0 над Берое 2016 (Стара Загора), доминирайки във всички елементи. Разложани са в отлична форма, но Локомотив прави силни мачове като домакин. Внимание заслужава сервисът на Пирин, който бе решаващ в предишния кръг - това може да бъде проблем за отбора от Пловдив.

Дея спорт удари Монтана в Бургас

Берое 2016 (Стара Загора) - Дея спорт (Бургас) (неделя, 30 ноември, 18,00 часа, зала "Иван Вазов")

Берое ще трябва да се изправи срещу Дея спорт, които идват след категорична победа над Монтана, подчертана от 13 блокади и силен сервис. Ясно е, че ако Берое иска да бъде конкурентен, трябва да стабилизира посрещането и да намали грешките. Бургазлии изглеждат във възход, а Хади Шуркади отново ще бъде основният двигател.

Нефтохимик без проблеми срещу Черно море за 5 от 5

Монтана - Нефтохимик 2010 (Бургас) (неделя, 30 ноември, 19,00 часа, зала "Младост")

Един от най-интересните мачове в кръга. Монтана ще опита да се реваншира след слабия мач срещу Дея, но задачата им е трудна - Нефтохимик 2010, е в отлична форма и убедително запази първото място след успеха над Черно море. Ако Монтана не подобри ефективността в атака и играта на мрежата, Нефтохимик може отново да доминира физически.

ЦСКА с бърза победа срещу Славия

Черно Море (Варна) - ЦСКА (понеделник, 1 декември, 18,00 часа, зала "Христо Борисов")

След тежка загуба от Нефтохимик, варненци посрещат амбициозния отбор на ЦСКА. "Моряците" имат нужда от стабилизация, особено в атака, където изостанаха значително. ЦСКА играе колебливо през сезона, но срещу отбори, които позволяват дълги разигравания, "армейците" често намират ритъм. Очаква се равностоен двубой.