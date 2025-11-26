Популярни
Дунав с първа победа за сезона

  • 26 ное 2025 | 19:54
  • 538
  • 1

Тимът на Дунав (Русе) прекъсна черната си серия от 5 поредни загуби и записа първа победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Пламен Христов отбор се наложи у дома над Славия с 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:20) в двубой от междинния 6-и кръг, игран тази вечер.

По този начин русенци "се отлепиха" от дъното и вече са на 9-о място във временното класиране с 4 точки след 1 победа и 5 загуби. Славия пък е на 10-а позиция с 1 победа, 4 загуби и 2 точки в актива си.

В следващия 7-и кръг Дунав ще почива, докато "белите" ще приемат шампиона Левски София. Този мач е в събота (29 ноември) от 17,00 часа.

Алекс Николов отново стана най-полезен за Дунав със страхотните 22 точки (3 блока и 42% ефективност в атака - +10) за победата. Огнян Христов и Александър Кордев се отчетоха с още 13 и 12 точки за успеха.

За тима на Славия Константин Динов (1 блок и 58% ефективност в атака - +10) и Георги Костадинов (1 блок и 37% ефективност в атака - +7) завършиха по 15 точки.

ДУНАВ (РУСЕ) - СЛАВИЯ 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:20)

ДУНАВ: Константин Нечев 5, Алекс Николов 22, Огнян Христов 13, Ангел Павлов 10, Александър Кордев 12, Любчо Янков 6 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 5, Георги Костадинов 15, Дейвид Барутов 7, Борис Китов 13, Димитър Чавдаров 9, Константин Динов 15 - Христо Колев-либеро (Обраян Мокуние 4)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Пирин прегази Берое в Разлог

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

Бивши волейболистки проправят пътя на любимия си спорт в Ботевград

Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

Павел Панков: Не дадохме на Симеон Николов да разкрие своите възможности

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Съставите на Арсенал и Байерн, промени и в двата отбора

Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

