Дунав с първа победа за сезона

Тимът на Дунав (Русе) прекъсна черната си серия от 5 поредни загуби и записа първа победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Пламен Христов отбор се наложи у дома над Славия с 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:20) в двубой от междинния 6-и кръг, игран тази вечер.

По този начин русенци "се отлепиха" от дъното и вече са на 9-о място във временното класиране с 4 точки след 1 победа и 5 загуби. Славия пък е на 10-а позиция с 1 победа, 4 загуби и 2 точки в актива си.

В следващия 7-и кръг Дунав ще почива, докато "белите" ще приемат шампиона Левски София. Този мач е в събота (29 ноември) от 17,00 часа.

Алекс Николов отново стана най-полезен за Дунав със страхотните 22 точки (3 блока и 42% ефективност в атака - +10) за победата. Огнян Христов и Александър Кордев се отчетоха с още 13 и 12 точки за успеха.

За тима на Славия Константин Динов (1 блок и 58% ефективност в атака - +10) и Георги Костадинов (1 блок и 37% ефективност в атака - +7) завършиха по 15 точки.

ДУНАВ (РУСЕ) - СЛАВИЯ 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:20)

ДУНАВ: Константин Нечев 5, Алекс Николов 22, Огнян Христов 13, Ангел Павлов 10, Александър Кордев 12, Любчо Янков 6 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 5, Георги Костадинов 15, Дейвид Барутов 7, Борис Китов 13, Димитър Чавдаров 9, Константин Динов 15 - Христо Колев-либеро (Обраян Мокуние 4)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg