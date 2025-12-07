Силно включване на Георги Татаров, Гротадзолина със загуба №10 в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) претърпяха 10-а поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимилиано Ортензи паднаха у дома от шампиона Итас (Тренто) с 0:3 (18:25, 18:25, 18:25) в среща от 10-ия кръг, играна тази вечер в зала "Пала Савели".

Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с 9-а поредна загуба

Така Гротадзолина остава на последното 12-о място във временното класиране без победа и с една единствена спечелена точка до момента. В следващия 11-и кръг, който е последен за първия полусезон, Петков, Татаров и съотборниците им гостуват на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава. Мачът е в събота (13 декември) от 19,00 часа българско време.

Илия Петков игра цял мач и завърши със скромните 3 точки при 100% ефективност в атака.

Георги Татаров пък се включи силно като резерва за Гротадзолина още в първия гейм и стана най-резултатен с 12 точки (2 блока, 1 ас, 53% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +5).

Амир Голзадех се отчете с точка по-малко - 11 (48% ефективност в атака - +2).

За трентинци Алесандро Микиелето реализира 18 точки (3 блока, 1 ас, 67% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +14). Жорди Рамон (1 блок, 3 аса, 67% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +10) и Габи Гарсия (2 блока, 3 аса и 47% ефективност в атака - +3) добавиха съответно 16 и 14 точки за победата.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - ИТАС (ТРЕНТО) 0:3 (18:25, 18:25, 18:25)

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки, Амир Голзадех 11, Джулио Магалини 1, Микеле Федрици 5, ИЛИЯ ПЕТКОВ 3, Марко Пелакани 5 - Андреа Маркизио-либеро (ГЕОРГИ ТАТАРОВ 12, Рикардо Веки, Лазар Копривица)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Габи Гарсия 14, Жорди Рамон 16, Алесандро Микиелето 18, Флавио Жуалберто 7, Симон Торви 5 - Габриеле Лауренцано-либеро (Тео Форе, Алесандро Акуароне, Алесандро Бристот 1, Леонардо Габриел Санду-либеро)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС.

Снимки: legavolley.it