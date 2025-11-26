Нефтохимик без проблеми срещу Черно море за 5 от 5

Популярни
  • 26 ное 2025 | 20:09
  • 374
  • 0

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигнаха 5-а поредна победа за сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Франческо Кадеду не срещнаха сериозни проблеми и биха като домакини Черно море (Варна) с 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) в мач от междинния 6-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Така бургазлии са еднолично начело във временното класиране с 5 победи от 5 мача и 14 точки, докато Черно море е на дъното, на последното 11-о място без победа до момента след 5 поредни загуби и само 2 спечелени точки.

В редовния 7-и кръг Нефтохимик ще гостува на Монтана, а варненци са домакини на ЦСКА. Срещите са съответно в неделя (30 ноември) от 19,00 часа и в понеделник (1 декември) от 18,00 часа.

Домакините от Нефтохимик диктуваха събитията на полето в първия гейм, но бяха на път да изпуснат преднина от 16:10, която след това достигна до 24:19. Варненци направиха четири поредни точки, но нямаха шанс да изравнят. Втората част премина при пълно превъзходство за бургазлии, които направиха сериозна крачка към спечелване на мача след 25:18. Третият гейм започна равностойно, но Нефтохимик взе аванс от 10:7 и 19:15. Двубоят приключи след 25:19 и 3:0 за домакините.

Над всички за Нефтохимик беше босненският диагонал Ади Османович с 18 точки (2 блока, 1 ас и 58% ефективност в атака - +16) за успеха.

Въпреки това, за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен Венцислав Рагин, който добави 8 точки (5 блока! и 27% ефективност в атака - +4) за победата.

За гостите от Черно море Кристиян Димитров приключи с 11 точки (1 блок, 32% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане).

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 1, Ади Османович 18, Калоян Балабанов 9, Рикардо Жуниор 8, Венцислав Рагин 8, Стефан Чавдаров 6 - Симеон Добрев-либеро (Люболав Телкийски, Виктор Томов, Мартин Кръстев 5, Димитър Василев 4, Ясен Петров-либеро)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски, Марсел Гуйондонг 8, Майкъл Доновън 8, Кристиян Димитров 11, Виктор Йосифов 5, Томислав Русев 2 - Максим Стоилов-либеро (Даниел Мицин, Йоан Кайряков 3, Даниел Вълев, Константин Стойков 2, Александър Цанев-либеро)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ.

