Дарина Нанева и Йединство спечелиха "българското" дерби срещу Железничар с Лора Китипова и Емилета Рачева

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) записаха 7-а победа в сръбската Суперлига. Нанева и съотборничките й се наложиха у дома над шампиона Железничар (Лайковац), с националките Лора Китипова и Емилета Рачева в състава, с 3:1 (19:25, 25:17, 25:21, 25:21) в среща от 9-ия кръг на първенството.

Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

Така Йединство е на 2-о място във временното класиране със 7 победи, 2 загуби и 23 точки, докато шампионките с Китипова и Рачева са 7-и с 5 победи, 4 загуби и 16 точки. В следващия 10-и кръг Нанева и компаия са гости на Раднички Бластърс (Белград), а Железничар е домакин на Партизан Коптех.

Дарина Нанева влезе като резерва за Йединство и се отчете с 6 точки (3 блока и 33% ефективност в атака - +2) за успеха. Над всички бе Аня Зубич със страхотните 29 точки (5 блока! и 56% ефективност в атака - +21), а Анджела Кукило добави 23 точки (4 блока, 46% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +13) за победата.

От друга страна Емилета Рачева стана най-резултатна за Железничар с 21 точки (2 блока, 2 аса, 49% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +16). Лора Китипова пък започна като титулярка, но бе сменена в третия гейм, като завърши с 2 точки.