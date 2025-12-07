Влади Гърков и Сен Назер измъчиха лидера Монпелие, но допуснаха загуба

Популярни
  • 7 дек 2025 | 19:21
  • 517
  • 0
Националът Владимир Гърков и неговият отбор Сен Назер изиграха силен двубой срещу лидера Монпелие, но това не се оказа достатъчно освен за почетна загуба с 0:3 (23:25, 23:25, 20:25) в мач от 10-ия кръг на френската Marmara SpikeLigue LNV, който се игра пред 769 зрители в зала “Шабан Далма”.

Владимир Гърков реализира 9 точки (43% ефективност в атака - 17% перфектно и 46% позитивно посрещане).

Най-резултатен за гостите бе германският диагонала Филип Джон с 13 точки (2 блока, 55% ефективност в атака - +7).

Венсан Матиас бе най-резултатен за Монпелие с 13 точки (2 аса, 46% ефективност в атака - +4).

Максим Ервоар (3 аса, 2 блока) и Есекиел Паласиос (1 ас) добавиха по още 12 точки.

Така Сен Назер се смъкна на предпоследното 13-о място във временното класиране с актив от 9 точки (4 победи, 6 загуби).

Монпелие е лидер с 25 точки (9 победи, 1 загуба).

В следващия 11-и кръг Влади Гърков и Сен Назер са домакини на Пари Волей на 13 декември.

Монпелие пък е домакин на същата дата на водения от Силвано Пранди Шомон.

