Пирин прегази Берое в Разлог

Отборът на Пирин (Разлог) постигна 3-а победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Благовест Катранджиев буквално прегазиха като домакини Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:23, 25:16, 25:17) в среща от междинния 6-и кръг на шампионата, играна тази вечер пред над 350 зрители в зала "Септември".

Така разложани са на 6-о място във временното класиране с 3 победи, 3 загуби и 9 точки, с колкото е и Берое на 5-а позиция, но след 3 победи и 2 загуби.

В редовния 7-и кръг Пирин ще гостува на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив), докато старозагорци са домакини на Дея спорт (Бургас). Мачовете са съответно в събота (29 ноември) от 19,00 часа и в неделя (30 ноември) от 18,00 часа.

Най-полезен за Пирин за пореден път стана Мариян Наков със 17 точки (1 блок и 53% ефективност в атака - +9). Опитният Костадин Гаджанов (4 блока, 1 ас и 100% ефективност в атака! (6 от 6) - +11) и Златко Кьосев (1 блок, 3 аса, 47% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +4) добавиха по 11 точки за победата.

За Берое единственият с двуцифров актив беше Иван Латунов с 10 точки (3 блока, 3 аса и 44% ефективност в атака - +9).

ПИРИН (РАЗЛОГ) - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:0 (25:23, 25:16, 25:17)

ПИРИН: Любомир Агонцев 3, Мариян Наков 17, Златко Кьосев 11, Теодор Каменов 9, Костадин Гаджанов 11, Костадин Козелов 9 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев 2, Велизар Чернокожев 7, Джеси Деланси 7, Пламен Шекерджиев 1, Бранислав Ханушек 4, Иван Латунов 10 - Александър Диков-либеро (Спас Байрев 2, Мартин Мечкаров 6, Рангел Витеков)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.