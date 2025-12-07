Даниел Пеев: Продължават амплитудите в нашето представяне, но този път играхме добре

Отборът на Монтана се наложи като домакин над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 гейма в мач от 8-ия кръг на efbet Супер Волей. Така монтанчани записаха 4-а победа, като с 4 загуби и 10 точки заемат 6-о място във временното класиране.

Старши треньорът на Монтана Даниел Пеев заяви за BGvolleyball.com след успеха, че е доволен от изявите на своите момчета в този мач, но има още много какво да се подобрява.

"Продължават амплитудите в нашето представяне, но този път играхме добре. Обикновено засичаме на флот сервис и допускаме да ни отбележат серии, но всички отбори и с изключение на ЦСКА имат подобен проблем. Това е нещо типично за сезона явно. Ако изключим този момент от първия гейм, играхме по начина, по който трябваше. Сервисът ни беше агресивен. Това, което се случи, рядко се вижда - да завършим с повече асове, отколкото грешки. Да отбележиш 19 аса за 4 гейма, при едва 13 грешки, не се прави всеки път, нямам спомен да сме го правили. Момчетата се постараха, изиграхме хубав мач. Доволен съм разбира се, но има още много какво да се работи и да се подобрява. Избрах Виктор Жеков за MVP на мача, заради начина, по който водеше играта. Беше по планирания начин и той го изигра добре."

"Не акцентирам върху резултата, а на представянето и начина на игра в срещите. Поради здравословни проблеми и това, че сме нов отбор, всеки път трябва да играем в различен състав и конфигурации. Трябва време момчетата да се напаснат и да подобрим много неща - както техника, така и ментално състояние. Но смятам, че има доста накъде да се развива отбора от там насетне ще има и резултати. Избрах да направя млад отбор, за да направим някакъв качествен скок и развитие. Дори в този състав някои от играчите правят първи стъпки в елита. Какъв ще е резултата, ще се види по-нататък. Основната ни цел за момента е подобряване на представянето ни и постоянство. Играем с всички съперници еднакво трудни мачове, прави кървави битки, което е полезно за младите. Като гледам май ние сме изиграли най-много геймове от всички и това е полезно за формирането на опит и постоянство, както и за израстването."

"Ако играем с малко грешки, както се случи от втория гейм нататък с Берое, можем да се противопоставим на Локомотив. При по-чиста игра и повече с мисъл може да се получи хубав двубой, надявам се да стане такъв."

