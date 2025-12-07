Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Моника Кръстева с 30 точки при нова драма за Алтамура

Моника Кръстева с 30 точки при нова драма за Алтамура

  • 7 дек 2025 | 18:54
  • 592
  • 0
Моника Кръстева с 30 точки при нова драма за Алтамура

Българската волейболистка Моника Кръстева и нейният Панбиско Леонеса (Алтамура) претърпяха 7-а загуба в италианската Серия А2. Кръстева и компания отстъпиха много драматично като домакини на Кда Волей Талмасонс с 2:3 (30:28, 26:24, 27:29, 24:26, 8:15) в мач от 11-ия кръг на Група В на първенството.

Моника Кръстева с 23 точки и нов успех с Алтамура
Моника Кръстева с 23 точки и нов успех с Алтамура

По този начин Алтамура е на 7-о място във временното класиране с 4 победи, 7 загуби и 13 точки в актива си. В следващия 12-и кръг Кръстева и съотборничките й срещат Нуволи Алтафрате (Падуа). Срещата е в четвъртък (11 декември) от 21,30 часа българско време

Моника Кръстева изигра пореден много силен мач и заби 30 точки (1 блок и 44% ефективност в атака - +17). Биериа Тай Мейсин добави 21 точки (2 блока, 1 ас, 31% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - -1), но и това не помогна за успеха.

За тима на Талмасонс Джорджа Фрозини приключи с 29 точки (51% ефективност в атака - +21), а Беатриче Молинаро и Ефросини Бакодиму реализираха 19 и 17 точки за победата.

Снимки: legavolleyfemminile.it

