  Волейбол
  2. Волейбол
  Дея спорт удари Монтана в Бургас

Дея спорт удари Монтана в Бургас

  25 ное 2025 | 20:09
  • 262
  • 0

Отборът на Дея спорт (Бургас) записа едва втора победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Георги Димитров тим удари и би категорично като домакин Монтана с 3:0 (25:15, 25:20, 25:14) в първата среща от междинния 6-и кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Така бургазлии са на 7-о място във временното класиране с 2 победи, 4 загуби и 7 точки. Монтана пък остава на 6-а позиция с 3 победи, 3 загуби и 7 точки, но преди изиграването на останалите двубои от кръга.

В редовния 7-и кръг Дея спорт ще гостува на Берое 2016 (Стара Загора), докато монтанчани са домакини на другия бургаски тим - Нефтохимик 2010. И двата мача са в неделя (30 ноември) съответно от 18,00 и 19,00 часа.

Най-полезен за Дея спорт стана иранският център Хади Шуркаби с 13 точки (4 блока, 3 аса и 86% ефективност в атака - +11), а Валентин Братоев и Ерион Байрами добавиха по 10 точки за победата.

За тима на Монтана единственият с двуцифров актив беше полският диагонал Кристиан Валчак, който игра само в първите два гейма и завърши с 11 точки (50% ефективност в атака - +3).

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - МОНТАНА 3:0 (25:15, 25:20, 25:14)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 4, Цветелин Цветанов 8, Ерион Байрами 10, Валентин Братоев 10, Хади Шуркаби 13, Мохамадреза Хозури 8 - Иван Дунков-либеро (Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 2, Кристиан Валчак 11, Николай Стефанов 3, Ейдер Бангера 7, Бруно Рубо 1, Виктор Бодуров 1 - Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 2, Павел Душков 2, Марк Михайлов 3, Георги Елчинов 4, Стефан Узунов, Николай Захариев, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

