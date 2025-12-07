Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена с 8-и успех и първо място в А2

Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена с 8-и успех и първо място в А2

  • 7 дек 2025 | 20:20
  • 765
  • 0
Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена с 8-и успех и първо място в А2

Националите Християн Димитров, Самуил Вълчинов и техният отбор Консар (Равена) постигнаха с 8-и успех от началото на сезона в италианската Серия А2.

Равена се наложи като гост над Ема Вилас Кодиеко Лупи (Сиена) с 3:0 (25:23, 25:17, 25:21) в мач от 9-ия кръг.

Християн Димитров реализира 13 точки (4 блока, 60% ефективност в атака - +7) за успеха.

Самуил Вълчинов добави 10 точки (1 ас, 2 блока, 29% ефективност в атака, 6% перфектно и 17% позитивно посрещане - +5).

Внукът на легендарния Димитър Златанов и син на Христо Златанов - Мануел Златанов също записа 13 точки (1 ас, 43% ефективност в атака, 31% перфектно и 63% позитивно посрещане - +5) и бе избран за MVP.

Филипо Бартолучи и той добави 13 точки (1 ас, 5 блока, 64% ефективност в атака - +3).

За Сиена бившият национал на Италия Габриеле Нели заби 14 точки (3 аса, 2 блока, 39% ефективност в атака - +3).

Християн Димитров: Треньорът към мен и Вълчинов: Ти - в другия край на залата! Няма да седите един до друг!
Християн Димитров: Треньорът към мен и Вълчинов: Ти - в другия край на залата! Няма да седите един до друг!

Луиджи Рандацо, който също е бивш национал на Италия, добави още 12 точки (1 ас, 1 блок, 29% ефективност в атака, 16% перфектно и 37% позитивно посрещане - -1).

Равена е лидер в класирането с актив от 24 точки (8 победи, 1 загуба).

