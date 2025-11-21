Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  ЦСКА с бърза победа срещу Славия

ЦСКА с бърза победа срещу Славия

  • 21 ное 2025 | 19:39
Отборът на ЦСКА постигна 3-а победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Александър Попов биха бързо като гости Славия с 3:0 (25:22, 25:14, 25:13) в среща от 5-ия кръг на първенството, играна тази вечер пред около 300 зрители в зала "Панайот Пондалов" в София.

Така "червените" са с 3 победи, 2 загуби и 11 точки във временното класиране. Славия пък е с 1 победа, 3 загуби и 3 точки в актива си.

В следващия, междинен, 6-и кръг ЦСКА ще почива, докато "белите" са гости на Дунав (Русе). Двубоят на Славия е в сряда (26 ноември) от 18,30 часа.

Само първия гейм бе сравнително равностоен до 22-ата точка, след което ЦСКА го взе с 25:22. В останалите две части армейците бяха повече от убедителни - 25:14 и 25:13 за крайното 3:0.

Мохамад Реза Беик записа 13 точки за победата и бе обявен за MVP на мача. Хеймиш Хейзълдън и Николай Пенчев добавиха още 11 и 10 точки за успеха.

СЛАВИЯ - ЦСКА 0:3 (22:25, 14:25, 13:25)

СЛАВИЯ: Александър Борисов, Георги Костадинов, Дейвид Барутов, Борис Китов, Димитър Чавдаров, Константин Динов - Христо Колев-либеро (Виктор Недялков)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ЦСКА: Висенте Монфорт Миная, Хеймиш Хейзълдън, Николай Пенчев, Мохамад Реза Беик, Теодор Тодоров, Красимир Митев - Мартин Божилов-либеро (Никола Великов, Тодор Костов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

