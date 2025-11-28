Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Клинсман похвали Интер и Киву въпреки последните две загуби

Клинсман похвали Интер и Киву въпреки последните две загуби

  • 28 ное 2025 | 15:26
  • 269
  • 0

Бившият нападател на Интер Милано Юрген Клинсман коментира представянето на "нерадзурите" през сезона до момента, като се изказа ласкаво за отбора, въпреки загубите в дербито с Милан и с Атлетико Мадрид.

"Ще изгрее скоро слънцето и на улицата на Кристиан Киву - капитан и треньор, който не се дискутира", каза германецът от Калифорния за вестник "Гадзета дело Спорт".

"Гледах цялото дерби с Милан, мача с Атлетико Мадрид видях после, защото по същото време коментирах Арсенал - Байерн и Пари Сен Жермен - Тотнъм за ESPN. Като се абстрахираме от резултатите, мисля, че отборът е добър. Интер има ясно идея как да атакува с много хора. Срещу Атлетико не беше много по-различен двубой от този с Милан - Интер почти във всеки мач е по-добър от противника си, създава положения, но и допуска голове при първата ситуация или още по-лошо - при статично положение", смята бившият нападател и голмайстор на Германия.

"Виждам отбор, който е агресивен, проактивен, с една дума модерен. Интер е в процес на трансформация. Балансът се намира с времето. Много позитивно мнение имам за Киву. Изражда нещо голямо. В Серия А върхът е близо, в Шампионската лига могат да се класират в Топ 8. Харесва ми, че треньорът е директен - казва това, което мисли. Дори когато губи, не се отказва от идеята, че отборът трябва да се забавлява", смята Клинсман.

Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер
Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

"Пио Еспозито има невероятни талант и физика. Нека прави грешки, но и да играе. Виждам, че Киву продължава да му дава време, въпреки че конкуренцията е голяма в зона, където е и още Лаутаро, Тюрам, Бони", каза още Юрген Клинсман.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

  • 28 ное 2025 | 13:38
  • 1835
  • 1
Съотборник контузи Иско по нелеп начин

Съотборник контузи Иско по нелеп начин

  • 28 ное 2025 | 12:57
  • 850
  • 0
Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

  • 28 ное 2025 | 12:30
  • 897
  • 1
Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

  • 28 ное 2025 | 12:25
  • 6902
  • 7
Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

  • 28 ное 2025 | 11:47
  • 1063
  • 0
Заради отказан шпалир: наказаха цял отбор и президента на клуба

Заради отказан шпалир: наказаха цял отбор и президента на клуба

  • 28 ное 2025 | 11:27
  • 8135
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 5280
  • 13
Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

  • 28 ное 2025 | 16:30
  • 6480
  • 5
11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

  • 28 ное 2025 | 16:19
  • 795
  • 0
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 13043
  • 17
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 8695
  • 5
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 2545
  • 0