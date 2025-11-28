Клинсман похвали Интер и Киву въпреки последните две загуби

Бившият нападател на Интер Милано Юрген Клинсман коментира представянето на "нерадзурите" през сезона до момента, като се изказа ласкаво за отбора, въпреки загубите в дербито с Милан и с Атлетико Мадрид.

"Ще изгрее скоро слънцето и на улицата на Кристиан Киву - капитан и треньор, който не се дискутира", каза германецът от Калифорния за вестник "Гадзета дело Спорт".

Klinsmann difende l’Inter: «Squadra viva e moderna, Chivu sta costruendo qualcosa di grande. Tutto si riduce a una questione di testa. Difesa a zona? Ha ragione Aldo» https://t.co/A8IQbbAfu5 — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) November 28, 2025

"Гледах цялото дерби с Милан, мача с Атлетико Мадрид видях после, защото по същото време коментирах Арсенал - Байерн и Пари Сен Жермен - Тотнъм за ESPN. Като се абстрахираме от резултатите, мисля, че отборът е добър. Интер има ясно идея как да атакува с много хора. Срещу Атлетико не беше много по-различен двубой от този с Милан - Интер почти във всеки мач е по-добър от противника си, създава положения, но и допуска голове при първата ситуация или още по-лошо - при статично положение", смята бившият нападател и голмайстор на Германия.

"Виждам отбор, който е агресивен, проактивен, с една дума модерен. Интер е в процес на трансформация. Балансът се намира с времето. Много позитивно мнение имам за Киву. Изражда нещо голямо. В Серия А върхът е близо, в Шампионската лига могат да се класират в Топ 8. Харесва ми, че треньорът е директен - казва това, което мисли. Дори когато губи, не се отказва от идеята, че отборът трябва да се забавлява", смята Клинсман.

"Пио Еспозито има невероятни талант и физика. Нека прави грешки, но и да играе. Виждам, че Киву продължава да му дава време, въпреки че конкуренцията е голяма в зона, където е и още Лаутаро, Тюрам, Бони", каза още Юрген Клинсман.

Снимки: Imago