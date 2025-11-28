Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Глобиха Атлетико Мадрид заради расизъм

Глобиха Атлетико Мадрид заради расизъм

  • 28 ное 2025 | 04:44
  • 243
  • 0
Глобиха Атлетико Мадрид заради расизъм

Атлетико Мадрид беше наказан от УЕФА с две глоби и условно наказание за един мач без публика, след като феновете на испанския отбор се държаха неприемливо по време на мача от Шампионската лига срещу Арсенал в края на октомври.

Срещу испанския клуб беше образувано производство от Контролната, етична и дисциплинарна комисия (КЕДК) на УЕФА заради расистко и/или дискриминационно поведение, както и заради хвърляне на предмети.

Според съобщение на КЕВК, са взети следните решения: „Атлетико Мадрид е глобен с 30 000 евро (около 11,8 милиона форинта), като освен това няма да може да продава билети за следващия си гостуващ мач в турнирите на УЕФА заради расистко и/или дискриминационно поведение на своите фенове.“

В съобщението се добавя: „Забраната за продажба на билети за гостуващи мачове се отлага за изпитателен срок от една година, считано от датата на настоящото решение. Атлетико Мадрид е глобен допълнително с 10 000 евро (около 3,9 милиона форинта) заради хвърляне на предмети.“

Според информация на „Марка“, отборът на Атлетико Мадрид е бил „ядосан“, защото след тренировката им не е имало топла вода на стадиона, поради което не са могли да се изкъпят и е трябвало да се върнат в хотела си, за да се освежат. По-късно Арсенал се извини за неудобството.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рейнджърс взе първа точка в Лига Европа

Рейнджърс взе първа точка в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 01:19
  • 546
  • 0
Гръцка трагедия за Фиорентина

Гръцка трагедия за Фиорентина

  • 28 ное 2025 | 01:05
  • 891
  • 0
Обещаха премия от 1,5 млн. евро за националите на Косово, ако се класират за Световното

Обещаха премия от 1,5 млн. евро за националите на Косово, ако се класират за Световното

  • 28 ное 2025 | 00:53
  • 791
  • 0
Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

  • 28 ное 2025 | 00:47
  • 671
  • 0
Абърдийн и Митов се провалиха срещу арменци и класирането напред се превръща в мираж

Абърдийн и Митов се провалиха срещу арменци и класирането напред се превръща в мираж

  • 28 ное 2025 | 00:43
  • 1165
  • 0
Давиде Калабрия донесе трите точки на Панатинайкос срещу Щурм

Давиде Калабрия донесе трите точки на Панатинайкос срещу Щурм

  • 28 ное 2025 | 00:42
  • 498
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 88184
  • 285
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 41626
  • 30
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 20773
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 9516
  • 7
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 16075
  • 13
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 8847
  • 12