Глобиха Атлетико Мадрид заради расизъм

Атлетико Мадрид беше наказан от УЕФА с две глоби и условно наказание за един мач без публика, след като феновете на испанския отбор се държаха неприемливо по време на мача от Шампионската лига срещу Арсенал в края на октомври.

Срещу испанския клуб беше образувано производство от Контролната, етична и дисциплинарна комисия (КЕДК) на УЕФА заради расистко и/или дискриминационно поведение, както и заради хвърляне на предмети.

Според съобщение на КЕВК, са взети следните решения: „Атлетико Мадрид е глобен с 30 000 евро (около 11,8 милиона форинта), като освен това няма да може да продава билети за следващия си гостуващ мач в турнирите на УЕФА заради расистко и/или дискриминационно поведение на своите фенове.“

В съобщението се добавя: „Забраната за продажба на билети за гостуващи мачове се отлага за изпитателен срок от една година, считано от датата на настоящото решение. Атлетико Мадрид е глобен допълнително с 10 000 евро (около 3,9 милиона форинта) заради хвърляне на предмети.“

Според информация на „Марка“, отборът на Атлетико Мадрид е бил „ядосан“, защото след тренировката им не е имало топла вода на стадиона, поради което не са могли да се изкъпят и е трябвало да се върнат в хотела си, за да се освежат. По-късно Арсенал се извини за неудобството.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages