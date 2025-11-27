Санети засипа с похвали Лаутаро, Еспозито и Пас

Вицепрезидентът на Интер Хавиер Санети се изказа много ласкаво за капитана на тима Лаутаро Мартинес, разкривайки как нападателят го е впечатлил със свое изказване още преди преминаването си в клуба.

“Много съм щастлив, че той е тук. Когато го наблюдавахме като млад играч, едно негово впечатление след хеттрик ми направи впечатление. Той каза, че не е бил доволен от представянето си. Когато си на 19 години и говориш така… Тогава започнах да си мисля, че той беше футболист с голямо бъдеще. Като директор мислех върху това какво можеше да ни даде в дългосрочен план през следващите 3-4 години. Той показа точно това, което вярвах, че можеше да ни даде, подобрявайки се всяка година. Носи капитанската ни лента, показвайки голямо чувство на принадлежност и въплъщавайки ценностите на Интер. Знам колко много го е грижа и колко усърдно се е трудел, за да стане отправна точка за Интер и националния тим на Аржентина. Говорим за един от най-силните и завършени нападатели”, коментира Санети пред подкаста Calcio Franco.

🗣️ Javier Zanetti: " Lautaro is one of the strongest and most complete forwards around." pic.twitter.com/BLQc5mJgeo — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) November 27, 2025

Легендарният аржентинец също така не спести похвали за младия нападател на отбора Франческо Пио Еспозито. “Той има огромно бъдеще пред себе си, като всичко зависи от неговото желание и от това колко много иска да остане на определено ниво. Той е скромно и интелигентно момче, като слуша и винаги иска да се подобрява. Постоянно тренира с максимален интензитет, като сме много доволни от него. Надяваме се той да има фантастична кариера. Това, което най-много ми харесва, е, че може да направи така, че да отиграеш всяка топка, както и че се бори и винаги е на разположение за отбора. Харесва ми, и то много. Физически ми напомня на Кристиано Виери, който използваше добре своето тяло. Друг, който притежава глада на Еспозито, е Марко Пелегрино от Парма, който надхвърля своите възможности. Това са обещаващи младежи, които правят добро за италианския футбол”, заяви той.

Санети също така беше попитан за аржентинския талант на Комо Нико Пас. “Това е един изключителен талант. Освен това съм голям приятел с баща му, с когото бяхме заедно на Мондиал 1998. Много се радвам, че се справя толкова добре в Комо. Големи похвали за клуба и за Сеск Фабрегас за вярата в него. Комо играе добре и развива млади играчи. Дали е готов за Реал Мадрид? Той намира своя баланс и върви стъпка по стъпка, като е футболист за голям клуб”, добави шефът на ”нерадзурите”.

Снимки: Imago