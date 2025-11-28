Флик информира за нов проблем с титуляр и обяви: Духът ни е зле след мача с Челси, но съм оптимист

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство на Алавес. Каталунците записаха три поредни победи в Ла Лига, но през седмицата отнесоха тежко поражение с 0:3 от Челси в Шампионската лига. Германецът обяви, че изгоненият срещу лондончани Роналд Араухо няма да играе утре, като разкри още доста интересни неща.

🚨 Hansi Flick: "Morally, we're all down. This defeat against Chelsea has been tough for us." pic.twitter.com/3jvRtRbIOD — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 28, 2025

За изводите след загубата от Челси

“В днешната тренировка видях добра динамика и повече интензивност – това е, което ни липсваше в мача срещу Челси. Когато губим и когато допуснем три гола, е лесно да се каже, че не е бил добър мач или че това не е Барса, който искаме да виждаме. В крайна сметка има хора, които не знаят какво ни е нужно, за да играем с тази изнесена напред линия. Ако не пресираме добре всички заедно, ще имаме проблеми, искам да го изясня. Казах, че съм оптимист, защото направихме някои неща добре, но трябва да се подобрим в предни позиции, когато започваме пресата.

Вината изглежда е в защитата, но това не е справедливо. Искам да виждам това, което виждам на тренировките, и то ми харесва. Играчите са много концентрирани и имат много качества. Педри, Рафиня и Маркъс ще ни донесат повече. Трябва да кажа на играчите това, което виждам.“

🚨 Hansi Flick: "Araujo has a stomach virus and will be out tomorrow. We'll see after that." pic.twitter.com/VMMfbz9iAC — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 28, 2025

За проблемите в състава

“Роналд Араухо има стомашен вирус. Отсъства от днешната тренировка, а също и от утрешния мач. Всички сме зле духом. Загубата от Челси беше тежка. Мислехме, че можем да спечелим. Трябва да сме оптимисти за следващия мач.

Влизането в мача с Атлетик Билбао се отрази на Фермин Лопес, но нямаше проблеми. След мача с Челси усети дискомфорт. Няма други интерпретации. Това е футбол и такива неща се случват. Понякога е свързано с нови обувки. Сега всеки месец имат нов цвят на бутонките”.

Hansi Flick: "In training I see that we are more dynamic, more intense. I think that at times against Chelsea we did not see that, we have to do it." pic.twitter.com/0qJRHlgC7a — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 28, 2025

За срещата с Алавес

“Винаги целта е да се вкарват голове. Алавес се защитава много добре, със страст. Ще бъде трудно да отбележим, но вярвам, че ще успеем. Важното е да спечелим трите точки. Остават ни малко повече от три седмици до паузата. Има много мачове за изиграване. Цялата ми енергия е съсредоточена върху това. Нашата цел е да спечелим трите точки, а всеки мач в Ла Лига е труден. Всичко останало е на заден план”.

🚨 Hansi Flick: "Pedri will play a few minutes in the second half, but he won't start." pic.twitter.com/T9UJSgMhBF — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 28, 2025

Завръщането на Педри

“Със сигурност ще получи минути срещу Алавес, но няма да започне като титуляр. Ще видим. Възможно е да изиграе тези минути и през първото полувреме”.

Ламин Ямал

„Ламин е добре и се чувства добре. Много играчи не са доволни, когато ги сменяме. И аз бях играч и много пъти не реагирах както трябваше. Кукурея е един от най-добрите бекове в света; той е много добър играч. Но за мен сега е ред на Ламин да се изправи и да покаже, че трябва да забравим мача с Челси. Това е моментът, в който той трябва да покаже колко е добър.“

🚨 Hansi Flick: "Lamine Yamal not happy after coming off against Chelsea?"



"It's normal for him not to like being substituted. I was a player too, and sometimes I didn't react well."



"Cucurella is one of the best in his position, and it's not easy to play against him. Lamine… pic.twitter.com/FofYCZOJAJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 28, 2025

Завръщането на Рафиня

„За мен той е един от най-концентрираните играчи в отбора и ми липсваше. Той се вписва много добре в нашата философия и обикновено има много положително въздействие върху играта ни. Много е добър при преходите. Сезонът, който направи миналата година, не беше случаен. Той има огромно желание да покаже колко е добър. Искам да ни покаже точно това”.