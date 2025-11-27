Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

Нюкасъл разпространи официално изявление, в което изрази възмущението си от поведението на френската полиция по адрес на феновете на “свраките” по време на гостуването на Олимпик Марсилия. Английският клуб е на мнение, че органите на реда са използвали „ненужна и непропорционална сила“, изразяваща се в употребата на лютив спрей, палки и щитове. От “Сейнт Джеймсис Парк” уверяват, че официално ще отнесат въпроса до УЕФА, като ще изискат разследване и от страна на френския клуб и местната полиция.

В изявлението се твърди, че “множество привърженици са били нападнати безразборно”, като операцията е била наблюдавана отблизо от стюардите на Нюкасъл.

“След последния съдийски сигнал нашите привърженици бяха задължени да останат на стадиона за период от един час по указание на местните власти, за да се гарантира тяхната безопасност при напускане на стадиона. Беше предвидено по 500 привърженици да бъдат премествани наведнъж, с полицейски ескорт до станцията на метрото, откъдето да продължат да пътуват до площад Жолиет. Нашите привърженици бяха в добро настроение въпреки разочароващия резултат и чакаха търпеливо и без инциденти по време на периода на задържане. Операцията след мача беше наблюдавана отблизо от нашите стюарди и висши служители.

След като първата група привърженици беше освободена, полицията започна да използва ненужна и непропорционална сила, за да спре останалите ни фенове да се движат по-нататък. Това беше извършено чрез комбинация от лютив спрей, палки и щитове, като многобройни привърженици бяха безразборно нападнати от полицията. Много от феновете бяха видимо разстроени, особено в горната част на гостуващия сектор, където бяха смачкани. Нашият персонал незабавно се обърна към полицията по въпроса, но това имаше ограничено въздействие върху прекомерните им тактики. Феновете, напускащи стадиона, с право споделиха своето разстройство, разочарование и гняв с нашия персонал и впоследствие получихме дълбоко обезпокоителни свидетелски показания от присъстващи привърженици.

Безопасността и благосъстоянието на привържениците винаги трябва да са от първостепенно значение и ние категорично осъждаме отношението на полицията към нашите фенове по време на този инцидент. Ще призовем УЕФА, Олимпик Марсилия и местните власти официално да разследват този случай, за да гарантират, че са извлечени поуки и това поведение няма да се повтори. Продължаваме да поддържаме връзка с Отдела за футболна полиция на Обединеното кралство (UKFPU), докато събираме доказателства от името на нашите привърженици”, се чете в становището на Нюкасъл.

