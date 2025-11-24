Де Дзерби посочи силните страни на Нюкасъл, но е уверен: Имаме с какво да ги изненадаме

Наставникът на Марсилия Роберто Де Дзерби заяви, че резултатът в двубоя с Ница не отразява представянето на терена и посочи, че неговите футболисти трябва да се справят по-добре при висока преса.Тимът от средиземноморския град спечели с убедителното 5:1 срещу Ница през уикенда и се намира на второто място в Лига 1 само на две точки от водача ПСЖ, но в Шампионската лига Марсилия е спечелила само един от първите си четири двубоя и загуби останалите три. Утре те приемат Нюкасъл в мач, който е от определян като особено важен за амбициите на тима в турнира.

“Резултатът срещу Ница не бе реалистичен, макар че заслужавахме победата. Това, което казах след двубоя, не бе скрито послание към никого, а отразяваше моето виждане. Трябва да играем по-добре. Нюкасъл е отбор, който разполага с много физика и играят добър футбол. Атакуват много бързо, ползват крилата и имат някои много добри футболисти. Няма как да си сред водещите отбори в Англия и да не разполагаш с качествени играчи, но ние също имаме способности да им създадем проблеми. Имаме нужда от точки и да започнем да печелим мачове в Шампионската лига, за да се класираме, но трябва да се съсредоточим върху представянето си и това да бъдем по-решителни в завършващата фаза,” заяви Де Дзерби.

Снимки: Imago