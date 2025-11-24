Еди Хау: Трябва да продължим да надграждаме срещу Марсилия

Популярни
  24 ное 2025
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не иска победата срещу Манчестър Сити за първенство да бъде само фойерверк, а да послужи на тима като база за сериозно надграждане за мачовете в Шампионската лига, предаде ДПА. "Свраките" ще търсят четвърта поредна победа в турнира при гостуването си на Олимпик Марсилия на "Велодром" във вторник. Хау знае, че постоянството е проблем за момента за отбора му.

"Играем добре и като домакин, и като гост. Все още търсим това постоянство в представянето, това чувство, когато знаеш, че можеш да играеш добре", каза британецът на пресконференцията си.

"Може би за първи път, откакто съм треньор, го има това чувство, че се играем много добре и ще направим всичко заедно като отбор, но нямаме гаранция с оглед на сезона досега. Имаме нужда да подобрим самочувствието си и да извличаме максимума от тези мачове. Това ще бъде горчив тест за нас", каза още Хау.

Ще бъде много труден мач, но чувстваме, че можем да бъдем на висота, а след това отново имаме тежък мач с Евертън във Висшата лига", добави той.

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити
Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

"Мисля, че можем да си отговорим сами на много въпроси в следващите два мача и ще се опитаме да го направим", каза още мениджърът.

Антъни Гордън, който пропусна успеха срещу Сити с 2:1 заради контузия на прасеца, ще пътува в тима за Франция за разлика от крайния защитник Киърън Трипиър.

"Мейсън Грийнууд е много, много добър играч. Не само голмайстор, той създава положения, много е умел при позиционирането си. Със сигурност трябва да пазим добре. Той е във форма и част от плана ни е да спрем нападателите им", завърши Еди Хау.

Снимки: Gettyimages

