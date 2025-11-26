Популярни
  3. Еди Хау: Мачът можеше да се развие по съвсем друг начин

Еди Хау: Мачът можеше да се развие по съвсем друг начин

  • 26 ное 2025 | 08:18
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау бе разочарован след загубата с 1:2 от Марсилия в Шампионската лига. Той съжалява за това поражение, тъй като тимът му пръв откри резултата, но допусна обрат. Според негомачът е можело да се развие по съвсем друг начин.

„Огромно разочарование за нас, защото можеше да бъде толкова различно. Мачът започна толкова добре, направихме наистина позитивна стъпка напред в начина, по който подходихме към срещата днес. Бяхме заплаха при преходите, пресирахме много добре през първото полувреме и всичко можеше да се развие по съвсем различен начин…“, заяви Хау.

Според него изравнителният гол е променил ситуацията на терена.

„Мисля, че голът веднага след почивката промени усещането на целия стадион и в самия мач. Смятам, че това беше момент на липса на концентрация от наша страна и може би не реагирахме достатъчно добре на случилото се. Допуснахме втори гол и оттам нататък стана трудно“, допълни наставникът.

Обамеянг вдъхнови Марсилия за обрат срещу Нюкасъл

Въпреки загубата, Нюкасъл остава в добра позиция за класиране на елиминациите.

„Работихме усилено, за да стигнем до тази позиция. Предстоят ни много изпитания и много тежки гостувания през този период, но днешният ден е разочарование“, завърши специалистът.

Снимки: Imago

