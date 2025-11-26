Популярни
Обамеянг вдъхнови Марсилия за обрат срещу Нюкасъл

Пиер-Емерик Обамеянг бе в основата на победата на Марсилия над Нюкасъл. На "Стад Велодром" френският тим спечели с 2:1 след обрат в началото на второто полувреме. Обямеянг отбеляза два гола в рамките на четири минути и това се оказа достатъчно на домакините. "Свраките" водеха на почивката след попадение на Харви Барнс в шестата минута.

Срещата започна блестящо за тима на Еди Хау, който бе по-агресивен в първите минути. Още в самото начало Хьойберг спря топката на голлинията след удар с глава на Тиау. В шестата минута обаче Барнс откри резултата, след като топката стигна до него в наказателното поле.

След гола обаче Нюкасъл, който има само една победа като гост този сезон, отстъпи инициативата и Марсилия започна да доминира. Обамеянг пропусна някои възможности през първата част, но избухна в началото на втората част. Веднага след почивката 36-годишният нападател изравни. Той бе изведен от 17-годишния Дарил Бакола, заобиколи излезлия Ник Поуп и от много труден ъгъл прати топката в мрежата. Четири минути по-късно Тъмоти Уеа центрира отдясно и намери Обамеянг, който се разписа за втори път.

Обратът накара треньорът на домакините Роберто де Дзерби да танцува край страничната линия. Италианецът имаше поводи за радост и в края на мача, тъй като неговият тим запази преднината си и записа втора победа в Шампионската лига.

Снимки: Imago

