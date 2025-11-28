Днес се решава дали Желко Обрадович остава начело на Партизан

Бъдещето на Желко Обрадович начело на Партизан ще бъде окончателно решено в петък днес на среща с ръководството на клуба.

Бъдещето на легендарния сръбски специалист е основна тема на разговор в Белград, като напрежението нараства дали той ще се придържа към оставката си или ще продължи да води отбора.

При завръщането на тима от Атина след загубата от Панатинайкос хиляди фенове на Партизан наводниха летище "Никола Тесла", създавайки невероятна атмосфера на подкрепа и признателност за своя треньор. Тяхната цел беше да изразят подкрепата си и да го убедят да оттегли решението си.

Обрадович подаде оставка веднага след тежката загуба от Панатинайкос в "Telekom Center Athens", разочарован от представянето на своя отбор. Въпреки това, ръководството на Партизан не прие оставката и според информация в сръбските медии му е предложило "празен чек", за да направи всички промени, които сметне за необходими.

Както съобщава Mozzart Sport, решаващата среща е насрочена за 13:00 часа местно време. Очаква се Желко Обрадович да присъства сам на разговорите с ръководството, което ще направи последен опит да го убеди да остане старши треньор на отбора.

Снимки: Imago